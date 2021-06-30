«Жить не на что!»: ярославна пожаловалась Владимиру Путину на бедность

Вопрос из Ярославля озвучили на прямой линии с Президентом РФ. ФОТО: www.kremlin.ru

Сегодня, 30 июня, в полдень началась прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Один из вопросов поступил из Ярославля от Светланы Чемезовой. Она пожаловалась главе государства на бедность. Ведущие линии вопрос от ярославны назвали криком души.

- Я живу вместе с 9-летним сыном, работаю уборщицей. Зарплата маленькая, 12 700 рублей. Вычитают кредит и жить не на что! Остается полторы тысячи. Нет денег платить за квартиру, покупать школьные тетради. Прошу помочь бедным людям решить вопрос с кредитами, которые люди берут от безысходности.

- Понятно, что ситуация непростая, но у меня есть конкретный ответ. Вы видите, что мы поддерживаем людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Но дело даже не в наборе каких-то мер. Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания им школы тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство подставляло плечо. Что касается кредитов, то принят закон, я его буквально вчера подписал, по которому, если доходы у человека остаются ниже прожиточного минимума, то с него не могут снимать деньги. В том числе и за кредиты. Не имеют права снимать деньги, если на жизнь не остается, - ответил Владимир Путин.

В правительстве Ярославской области пояснили, что уже выясняют, какими мерами поддержки пользуется или пользовалась Светлана Чемезова.

- По необходимости профильные подразделения будут подключены для оказания помощи, в том числе, консультационной по мерам поддержки, которые она может получить дополнительно, - пояснили в региональном правительстве.