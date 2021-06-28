В Ивановской области в огне погибли пожарный и 12-летний мальчик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар в доме №4 на улице Ленина в поселке Чернореченский Ивановской области произошел вечером 26 июня. Почти все жильцы многоэтажки успели выбежать на улицу, и только в квартире на четвертом этаже оставались женщина и ее 12-летний сын.

Мать и ребенок попытались самостоятельно выбраться из огня, но из-за сильного задымления и пекла не смогли это сделать, поэтому вернулись в квартиру.

Приехавшие на место пожарные стали эвакуировать оставшихся жильцов горевшего дома через окно. Женщину успели вывести, а ее 12-летний сын и пожарный выйти не успели. Мужчина и мальчик погибли.

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации и проведения пожарно-спасательных работ, повлекших смерть старшего пожарного, а также малолетнего ребенка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - пояснили в региональном СКР.

Сейчас проводятся медицинские, пожарно-технические экспертизы, а также следственные действия – устанавливаются все обстоятельства ЧП.