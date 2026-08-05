В Костромской области набирают отряд БАРС

В костромской БАРС записались 109 человек. ФОТО: правительство Костромской области

В Костромской области продолжается формирование добровольческого отряда. Его сотрудники проходят специальную подготовку, а затем выходят на охрану стратегических объектов, в том числе от беспилотников.

109 человек уже записались добровольцами. Это люди разных возрастов и профессий, в том числе ветераны спецоперации, граждане в запасе, сотрудники правоохранительных органов. Служить они будут по месту жительства, рядом с домом и семьей.

«Смена заступает на дежурство вахтовым способом, потом сменяется другим отрядом. На весь период контракта у добровольцев сохраняется заработная плата, дополнительно к этому осуществляются доплаты за боевое дежурство до 60 тысяч рублей», - сказали в правительстве Костромской области.

Все добровольцы БАРС являются военнослужащими, на них распространяется полный соцпакет: страховка, медицинское обеспечение, возможность получения очередных званий и государственных наград.

Чтобы записаться в отряд, необходимо прийти в военный комиссариат по месту жительства или обратиться в районную администрацию. Контракт заключается на три года, но его можно расторгнуть досрочно.