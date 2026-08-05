Расширение трассы М8 в Ярославской области закончат в октябре

Шестикилометровый участок трассы у Ростова Великого станет четырехполосным осенью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Капитальный ремонт и расширение федеральной трассы М8 в Ярославской области выполнено на 50%, сообщил глава региона. Работы идут круглосуточно на участке в 6,2 километра, от 195-го по 201-й километр.

«Движение организовано без реверса – это существенно снижает неудобства для водителей и сохраняет пропускную способность трассы», - сказал Михаил Евраев.

Сейчас строители делают съезды и подъезды к домам, меняют водопропускные трубы, оборудуют ливневки, укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и тротуары.

«До завершения контракта в октябре осталось уложить верхний слой покрытия, установить электроосвещение, светофоры, ограждения, дорожные знаки, сетки от диких животных, нанести разметку», - сказал губернатор.

Одновременно идет подготовка к расширению следующих участков. В общей сложности еще около 30 километров трассы будут приведены к четырехполосному стандарту. Торги состоятся уже в середине августа.

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