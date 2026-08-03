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Иваново3 августа 2026 11:16

Шуйская гимназия выплатит ученику компенсацию за травму

Два школьника подрались во время занятий и один ударился головой
Полина ВАЧНАДЗЕ
Гимназия заплатит школьнику за травму, полученную во время учебного процесса.

Гимназия заплатит школьнику за травму, полученную во время учебного процесса.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гимназия №1 Шуи Ивановской области должна выплатить ученику компенсацию морального вреда за травму, которые он получил во время занятий.

Как было установлено в суде, школьник поссорился с одноклассником и тот его толкнул. Мальчик упал и головой ударился о парту. В больнице диагностировали ушибленную рану в области лба.

"По медицинским критериям, пострадавшему был причинен вред здоровью легкой тяжести", - сказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Истец подал в суд иск с требованием выплатить ему 100 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Но в итоге сторонам удалось заключить мировое соглашение. До 30 сентября гимназия должна перечислить законному представителю школьника 50 тысяч рублей.