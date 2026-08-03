В Костромской области единовременную выплату контрактникам

Костромичи, заключившие контракт, продолжат получать единовременную выплату в 2 млн рублей. ФОТО: Правительство Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о продлении единовременной выплаты контрактникам. С мая этого года жителям региона, ушедшим на СВО, выплачивают по 1,6 миллиона рублей. Вместе с федеральными средствами сумма составляет два миллиона.

Ежемесячная зарплата участников спецоперации по контракту — от 213 тысяч рублей. Таким образом в первый год службы военнослужащие получают пять миллионов рублей и выше.

Костромская область первой в стране разработала комплексную программу поддержки бойцов спецоперации и членов их семей. В ней содержится порядка 40 различных мер помощи, в том числе юридическая, психологическая, социальная и медицинская.

Также регион первым в России начал предоставлять участникам СВО и их семьям участки для строительства жилья.

Дополнительную информацию о контрактной службе в Вооруженных Силах РФ можно узнать по номеру 8-4942-31-40-22, а также на сайте контракт44.рф . Адрес опорного пункта: г. Кострома, ул. Пятницкая 39/1.