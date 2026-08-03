Погода в Ярославле на новой неделе, с 3 по 9 августа: синоптики обещают тепло без дождей

Ярославцев ждет теплая неделя без дождей. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В первую неделю августа Центральная Россия, в том числе и Ярославский регион, будет в области антициклона. Поэтому стоит рассчитывать на солнечную погоду и довольно высокую температуру воздуха.

Погода в Ярославле с 3 по 9 августа 2026

В понедельник, 3 числа, ожидается ясная погода, +23..25°, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью переменная облачность, температура +13..15°.

Во вторник, 4 августа, будет переменная облачность; ночью +13..15°, днем +23..25°, ветер юго-западный, умеренный.

В среду, 5 августа, мало что изменится. Ожидается малооблачная погода; ночью +13..15°, днем +23..25°, ветер слабый.

6 августа, в четверг, переменная облачность, может пойти небольшой дождь; ночью температура воздуха повысится до +15..17°, днем столбики термометров покажут +27..29°, ветер западный, умеренный.

7 августа, в пятницу, тоже будет жарко: ночью +17°, днем +27..29°, переменная облачность.

В выходные немного похолодает. И в субботу, 8 числа, и в воскресенье, 9 августа, ночью +15..17°, днем +22..24°.

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