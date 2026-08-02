Ярославская область укрепляет позиции в научно-технологическом развитии

В регионе последовательно реализуются проекты, формирующие кадровый потенциал Ярославии и соответствующие запросам нашей промышленности. Фото: Правительство Ярославской области.

«За первое полугодие 2026 года Ярославская область укрепила позиции в научно-технологическом развитии, – отметил Михаил Евраев. – Последовательно реализуем проекты, которые формируют кадровый потенциал региона и соответствуют запросам нашей промышленности. Один из ключевых – кампус мирового уровня «Меркурий» на базе РГАТУ имени П.А. Соловьева в Рыбинске. Он уже получил положительную оценку Минэкономразвития, документация прошла проверку в Главгосэкспертизе России. Наш проект включен в комплексную государственную программу «Строительство». От региона подана заявка на участие в четвертой волне отбора Минобрнауки России, результаты будут известны в октябре. Кампус станет образовательной, научно-технологической, социо-культурной площадкой, которая сможет решать самые различные вопросы. Система высшего образования также адаптируется под запросы экономики».

Михаил Евраев возглавляет региональный штаб по созданию инновационной образовательной среды «Кампус мирового уровня «Меркурий». В состав вошли представители правительства области, руководства РГАТУ, ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК», а также сенатор Российской Федерации Александр Русаков. Ключевые задачи штаба – обеспечение технологического суверенитета страны через подготовку кадров и прорывные решения в сфере авиационного, морского и энергетического двигателестроения.

«Работа в области науки и технологий требует прежде всего системного и комплексного подхода. Здесь важно уделять внимание и образованию, и промышленности, и социальной сфере, – подчеркнул министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов. – От того, как мы выстроим эту работу сегодня, зависит, насколько регион будет готов к вызовам завтрашнего дня. Мы не просто реализуем проекты – мы формируем среду, в которой наука, бизнес и власть эффективно действуют сообща. И главное, чтобы в итоге это работало на людей, на их возможности и развитие».

Еще одной точкой роста Михаил Евраев назвал беспилотную авиацию. Ярославская область получила из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на создание Научно-производственного центра БАС, заняв первое место по объему финансирования и второе по экспертным оценкам среди всех регионов. На базе АНО «НПЦ БАС ЯО» реализован комплекс закупочных процедур для формирования уникальной технологической инфраструктуры: сформирован 31 лот, а экономия средств субсидии, достигнутая в результате конкурентного подхода, составила более 100 млн рублей. На текущий момент победителями торгов стали 23 компании из 12 регионов России, что подтверждает высокий интерес к ярославской площадке. Кроме того, совместно с индустриальными партнерами и резидентами ведется работа над большим проектом – интеллектуальной системой защиты объектов критической инфраструктуры с применением дронов-перехватчиков.

Значительные изменения произошли и в системе высшего образования. В 2026 году университеты открыли программы, ориентированные на практические запросы экономики и социальной сферы региона. Среди них – «Программная инженерия» и «Прикладная филология и искусственный интеллект» в ЯрГУ, «Компьютерное моделирование и цифровые двойники» в РГАТУ, а также уникальная для педагогического университета программа «Правоведение и правоохранительная деятельность» в партнерстве с силовыми структурами. В рамках целевого обучения для таких заказчиков, как «ОДК-Сатурн», «Автодизель» и медучреждений региона, выделено 580 мест – на треть больше, чем в прошлом году.

Справка

Развитие беспилотных авиационных систем проходит в соответствии с задачами профильного нацпроекта.