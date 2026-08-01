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Кострома 1 августа 2026 9:00

В День ВДВ в Костроме пройдет масштабный праздник: программа

В Костроме отпразднуют 96-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Костроме отметят День ВДВ.

В Костроме отметят День ВДВ.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В воскресенье, 2 августа, на ипподроме в Костроме (пр.Мира, 159) отметят 96-летие со дня образования Воздушно-десантных войск. Гостей ждут на праздник в полудня до 16 часов.

На выставке военной техники костромичи и гости города увидят современное снаряжение десантников и трофейные машины, захваченные в зоне СВО. Также откроется фотогалерея, рассказывающая о боевом пути бойцов ВДВ.

Спортсмены аэроклуба продемонстрируют мастерство в прыжках с парашютом. Воспитанники спортивных секций покажут приемы самообороны. Откроются площадки по стрельбе и игре в лазертаг, выступят творческие коллективы.

В еще на празднике покажут видеоприветы для ребят, которые сейчас находятся на спецоперации. Гости праздника смогут записать свои пожелания бойцам на баннере, который развернут на ипподроме. Его потом передадут костромским полкам.

В 17 часов в парке Семей защитников Отечества с песнями в честь десантников выступят костромские артисты. Центр внешкольной работы "Беркут" организует интерактивные площадки.

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