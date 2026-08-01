В Гаврилов-Яме строят новый дом для расселения аварийного фонда

В рамках новой программы расселение аварийного фонда пройдет в Ярославле, Рыбинске и 16 муниципальных округах. Фото: Правительство Ярославской области.

Один многоквартирный дом уже введен в эксплуатацию. Рядом возводится новостройка площадью 1487 квадратных метров, сдача которой запланирована на этот год. В нее планируют переселить 97 человек.

Как и в уже сданном доме, все 48 квартир передадут жильцам с чистовой отделкой «под ключ». В ванных комнатах установят сантехнику, а на кухнях – раковины и современные электрические плиты. Проектом предусмотрено и благоустройство придомовой территории: обустройство удобных въездов и установка новой детской площадки.

«Работы проводятся по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ее реализация позволяет не только решить проблему ветхого и аварийного жилья, но и создать для людей комфортную, безопасную и благоустроенную городскую среду с развитой придомовой инфраструктурой, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своих социальных сетях. – В этом году утвердили новую региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года. За это время планируем расселить более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Общий объем финансирования превышает 1,7 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия более чем 1350 человек. Всего с 2019 года новые квартиры получили уже более пяти тысяч жителей региона. По темпам расселения Ярославская область сегодня занимает шестое место среди регионов ЦФО».

Михаил Евраев подчеркнул, что использование практики самостоятельного строительства многоквартирных домов для переселения жителей из аварийного жилья позволяет не зависеть от наличия готовых квартир на рынке и обеспечивать людей современным качественным жильем. В прошлом году ключи от новых квартир получили жители Гаврилов-Яма, Семибратова и Ярославля. В этом году – Глебова, Каменников и Рыбинска. Сейчас дом под расселение также возводят в Переславле-Залесском.

В рамках новой программы расселение аварийного фонда пройдет в Ярославле, Рыбинске и 16 муниципальных округах: Брейтовском, Большесельском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Первомайском, Переславль-Залесском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском и Пошехонском.

Параллельно в регионе реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот. На сегодня приобретено 105 квартир. В частности, в Ярославле закуплены 60 однокомнатных, 22 двухкомнатные и одна трехкомнатная квартиры. Общий объем финансирования составляет 387 млн рублей. Активно ведется работа в Рыбинске, Угличе, Тутаеве, а также на отдаленных территориях – в Любиме, Борисоглебском, Некрасовском, Данилове и Пошехонье.

Одновременно с исполнением текущих контрактов идет подготовка к следующим этапам реализации программы. Сейчас объявлены закупки однокомнатных квартир в Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме и Рыбинске.

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, специалисты действуют гибко, учитывая потребности семей разного состава. Так, в Ростовском округе законтрактовали пятикомнатную квартиру.

«Даже в непростых экономических условиях регион выстроил эффективную систему социальной поддержки жителей, – сказал Александр Баланцев. – Для этого регулярно анализируется ситуация на рынке и прорабатываются механизмы повышения интереса участников, включая корректировку стартовых цен и введение более гибких графиков поставок. Жилье приобретается как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах».