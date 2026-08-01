Михаил Евраев: «Благоустройство Мышкина будет продолжено»

В ходе рабочей поездки в Мышкин Михаил Евраев вместе с главой округа Анатолием Курициным, воспитанниками Юнармии и руководителем юнармейского отряда «Выстрел» и военно-патриотического клуба Константином Набиулиным возложили цветы к памятнику солдату. Фото: Правительство Ярославской области.

Глава региона осмотрел зону отдыха на берегу Волги. По проекту «Колыбель Мышкина» в историческом центре создано комфортное пространство для жителей и гостей округа. Общественную территорию благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, при поддержке партии «Единая Россия».

Работы охватили площадь более гектара. Проведено берегоукрепление, обустроены пешеходные зоны с использованием тротуарной плитки и настилов из ламелей, установлены амфитеатр, стилизованные фонари, малые архитектурные формы, организованы стоянка и зона для торговли сувенирами.

Ключевыми элементами нового пространства стали реконструированный памятный крест, расположенный на месте основания города, и бронзовая скульптура князю Федору Мстиславскому. Проведены серьезные работы по озеленению: обустроены газоны, высажены деревья, кустарники и многолетние цветущие растения.

Жители Мышкина рассказали главе региона, что очень довольны изменениями. Они также предложили установить в парке фонтан и дополнительные лавочки, а рядом с местом отдыха обустроить пляж.

«Предложения действительно хорошие. Проговорили с главой округа их реализацию, – отметил Михаил Евраев. – Обсудили с инвесторами создание качественной причальной зоны и объединение новой благоустроенной территории с создаваемой инфраструктурой по проекту «Шуваловский парк». Работы там идут в формате государственно-частного партнерства. Комплекс включает в себя отель с модульными домами, кафе, яхт-клуб, открыт прокат катамаранов, проходят рыболовные и музыкальные фестивали. Инвестор восстанавливает исторические здания. Объем вложений уже составил 100 миллионов рублей, в этом году запланировано еще 25. «Колыбель Мышкина» и Шуваловский парк соседствуют и, очевидно, должны друг друга дополнять, быть доступными и удобными для посещений. Договорились создать дорожную карту и распределить задачи по развитию пересекающихся территорий в интересах жителей и гостей Мышкина».

Узнать об экскурсионных программах и музеях города сегодня можно в туристско-информационном центре на улице Угличской. Недалеко, на улице Карла Либкнехта, работает торговая биржа «Наше Ярославское». Здесь представлена продукция 176 производителей региона, организуют дегустации, проводят мастер-классы.

Такие же биржи работают в Ярославле и Рыбинске. Проект направлен на поддержку местных производителей и предпринимателей, получил Гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Лучший туристический магазин» и включен в Книгу почета.

«В туристско-информационном центре Мышкина обсудили транспортную доступность города. Чтобы жители и гости могли пользоваться всеми видами перевозок, включая автобусное сообщение, поручил проработать вопрос по строительству автостанции с комфортной парковкой, залом ожидания и кафе, – сообщил Михаил Евраев. – Также необходимо пересмотреть расписание маршрутов и паромной переправы, синхронизировать их между собой, чтобы люди могли добраться до Ярославля и Рыбинска без потери времени. К концу дорожного сезона сделаем объездную дорогу Мышкина протяженностью 3,6 километра. В следующем году построим 10-километровый участок от Мышкина в сторону Шипилова. Нуждается в реставрации Успенский собор, будем искать решение, как привести его в порядок».

В этом году в городе продолжилось преображение общественного пространства у пруда на улице Газовиков. По программе «Формирование комфортной городской среды» профильного нацпроекта выполнены 3 и 4 этапы благоустройства: установили качели, скамейки и современное трехуровневое освещение для безопасных вечерних прогулок, провели озеленение. Ранее здесь проложили пешеходные дорожки и реализовали проект «Чистое небо», убрав все воздушные линии электропередачи под землю. В 2025 году береговую линию украсили две смотровые площадки с террасной доской.

В ходе рабочей поездки в Мышкин Михаил Евраев вместе с главой округа Анатолием Курициным, воспитанниками Юнармии и руководителем юнармейского отряда «Выстрел» и военно-патриотического клуба Константином Набиулиным возложили цветы к памятнику солдату. Монументальный бронзовый воин установлен в центре мемориального комплекса, посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая 2005 года во время торжественного открытия был зажжен вечный огонь, частицу которого в специальной капсуле привезли из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Принято решение о замене плиточного покрытия на всей площади мемориала.