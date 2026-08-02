Ярославская Госавтоинспекция предупредила о задержках автобусов с 3 по 9 августа

С 3 по 9 августа в городах Ярославской области "ЯАвтобусы" могут выбиваться из графика движения. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 9 августа инспекторы Госавтоинспекции проведут в Ярославской области проверки безопасности пассажирских перевозок. Автобусы будут останавливать прямо во время рейсов.

"В течение недели запланированы рейды на маршрутах: проверки документов водителей, техническое состояние автобусов, соблюдение расписания и правил перевозки пассажиров. Также пройдет контроль режима отдыха водителей и мониторинг соблюдения лицензионных требований", - сообщили в Госавтоинспекции по ярославской области.

Если во время проверки обнаружится неисправность или какое иное нарушение, влияющее на безопасность движения, транспорт временно снимут с маршрута.

"Пока нарушение не устранят либо пока не будет принято решение о замене транспортного средства, автобус не продолжит движение. Это напрямую влияет на расписание: интервалы между автобусами увеличиваются, возможны пропуски отдельных рейсов", - предупредили жителей региона.

Поэтому пассажирам в дни рейдов рекомендуют планировать поездки с запасом времени, следить за информацией и мониторить уведомления об изменениях маршрутов и увеличения интервалов движения автобусов.

Временные задержки автобусов — вынужденная мера, которая позволяет не выпускать на линию транспорт, не отвечающий требованиям безопасности.

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