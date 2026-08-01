Прогноз погоды в Ярославле в выходные, 1 и 2 августа: готовимся к жаре в +30°

В Ярославле в выходные ожидается почти +30. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Первые дни последнего летнего месяца порадуют ярославцев солнцем и жарой. По данным Центра "Фобос", поля фронтальной облачности не пропустят очаг высокого давления, поэтому преобладать будет довольно теплая погода. Только в воскресенье возможны дожди, которые, впрочем, не помешают воздуху прогреться почти до +30°.

Погода в Ярославле 1 и 2 августа 2026 года

В субботу, 1 августа, в городе будет ясная погода, +25..27°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

В воскресенье, 2 числа, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +16..18°, днем +27..29°, ветер юго-западный, умеренный.

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