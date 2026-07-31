На набережной Костромы споют бардовские песни

Костромичей приглашают на вечер бардовской песни. ФОТО: администрация Костромы

В субботу, 1 августа, на набережной Костромы выступит местный бард Александр Хмылов. В будние дни он работает мастеров в ресурсоснабжающей организации, а в свободное время сочиняет музыку. В исполнении барда прозвучат авторские композиции, многие из которых посвящены родному городу.

Выступление Александра Хмылова пройдет в рамках летнего фестиваля "На набережной в шесть". Каждую субботу у причала №2 костромичи и гости города могут посмотреть и послушать выступления творческих коллектив и исполнителей. Начало в 18 часов.

"Арт-площадка под открытым небом объединяет исполнителей разных жанров и дарит жителям возможность совместить вечернюю прогулку по набережной с живой музыкой и творческой атмосферой", - сказали в костромской администрации.

Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 31-59-34.