Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново31 июля 2026 13:00

СК и прокуратура проводят проверку по информации о буллинге школьницы

Мама девочки считает, что над ее ребенком издеваются и дети, и педагог
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Иванове проверяют информацию о буллинге школьницы.

В Иванове проверяют информацию о буллинге школьницы.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи ивановского СК и сотрудники прокуратуры проверяют информацию о буллинге девочки в школе Иваново.

Одному из местных СМИ мама ребенка рассказала, что ее дочь, ученица начальных классов, подвергается нападкам. Причем не только со стороны сверстников, но и со стороны педагога.

"Мать неоднократно обращалась в администрацию образовательного учреждения с просьбой обратить внимание на поведение детей, однако, как утверждает заявительница, необходимых мер принято не было", - сказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

После проверки будет принято процессуальное решение.