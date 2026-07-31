СК и прокуратура проводят проверку по информации о буллинге школьницы

В Иванове проверяют информацию о буллинге школьницы. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи ивановского СК и сотрудники прокуратуры проверяют информацию о буллинге девочки в школе Иваново.

Одному из местных СМИ мама ребенка рассказала, что ее дочь, ученица начальных классов, подвергается нападкам. Причем не только со стороны сверстников, но и со стороны педагога.

"Мать неоднократно обращалась в администрацию образовательного учреждения с просьбой обратить внимание на поведение детей, однако, как утверждает заявительница, необходимых мер принято не было", - сказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

После проверки будет принято процессуальное решение.