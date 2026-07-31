В Ярославле из торговых точек изъяли опасную мясную продукцию

В трех мясных магазинах Ярославля нашли нарушения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ярославской и Тверской областям вместе с сотрудниками прокуратуры проверили магазины, торгующие мясом и мясной продукцией. Во время рейда вскрылся целый комплекс нарушений, ставящий под угрозу безопасность покупателей.

Например, продавали мясо и курицу, в том чисел полуфабрикаты, без электронных ветеринарных сопроводительных документов. То есть, подтвердить происхождение товара и проследить его путь от производителя до прилавка невозможно, что противоречит закону.

Также на некоторых товарах не было даты выработки, сроков годности и условий хранения.

"Ни этикеток, ни вкладышей с необходимыми сведениями для потребителя в торговых точках не оказалось. Кроме того, у одного из предпринимателей инспекторы зафиксировали хранение и потенциальную реализацию продукции с истекшим сроком годности", - сказали в управлении.

Были проблемы и с санитарно-гигиенической безопасностью. В мясном магазине не проводили обязательные микробиологические исследования. Проверяющие так и не получили данные о смывах с оборудования, рабочих поверхностей, инвентаря, одежды и рук сотрудников. Не было сведений о проверке холодильных камер на наличие плесени и дрожжей, качестве воды.

"Такие упущения создают реальную угрозу распространения патогенных микроорганизмов и могут привести к массовым пищевым отравлениям", - отметили проверяющие.

В отношении трех индивидуальных предпринимателей возбудили административные дела за нарушения ветеринарно санитарных требований и правил реализации продукции. Все ИП были оштрафованы.

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