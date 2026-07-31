В Рыбинск 1 августа прибудет первая скоростная «Ласточка» из Москвы

Поезда будут курсировать по выходным и праздничным дням с остановкой в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

Новый маршрут запущен ОАО «РЖД» в преддверии празднования 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо».

«Уже в эту субботу, 1 августа, в Рыбинск прибудет первая скоростная «Ласточка» из Москвы. Символично, что это событие совпадает с празднованием 955-летия города, – отметил Михаил Евраев. – Поезда будут курсировать по выходным и праздничным дням с остановкой в Ярославле. Для жителей Рыбинска это еще одна удобная возможность быстро и с комфортом добраться до столицы. А для гостей станет проще приехать в наш регион, познакомиться с нашими городами и достопримечательностями. Продолжаем развивать железнодорожное сообщение совместно с федеральным Правительством, РЖД и коллегами из Москвы. Чем лучше транспортная доступность, тем больше возможностей для жителей и развития экономики региона».

В поезде будут доступны три класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В вагонах созданы все условия для комфортной поездки: регулируемые кресла, розетки для гаджетов, кулеры с питьевой водой. Предусмотрены места для пассажиров с домашними животными и экологичные туалетные комнаты. Поезд адаптирован для маломобильных граждан – вагоны оснащены подъемниками и специальными креплениями для инвалидных колясок.

«Ласточка» будет отправляться из Москвы в 6.20 и прибывать в Ярославль в 9.13, в Рыбинск – в 10.19. Из Рыбинска отправление в 19.10 с прибытием в Ярославль в 20.04 и в Москву в 23.04. Расписание движения поезда составлено таким образом, чтобы у туристов была возможность в течение дня прогуляться по городу и вечером вернуться в Москву или провести выходные сразу в двух городах – Рыбинске и Ярославле.

На неэлектрифицированном участке между Ярославлем и Рыбинском «Ласточка» будет следовать в паре с тепловозом.

Приобрести билеты можно на официальном сайте открытого акционерного общества с помощью мобильного приложения и в кассах. Стоимость на полный маршрут начинается от 1999 рублей. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, для детей до 10 лет скидка составит до 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – до 25%.

Сейчас добраться из Рыбинска в Москву без пересадок можно только ночным составом, который ходит по пятницам, время в пути — около 12 часов.