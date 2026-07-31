В Рыбинске и Пошехонье 1 августа пройдут дни городов

Рыбинск отпразднует свое 955-летие с особым акцентом на наследие и семейные ценности. Фото: Правительство Ярославской области.

«В Рыбинске праздничные площадки развернутся в историческом центре, на Волжской набережной и на площади у дворца спорта «Полет». Город отпразднует свое 955-летие с особым акцентом на наследие и семейные ценности. По традиции, пройдет Гербовое шествие, состоятся церемонии награждения, выступления творческих коллективов, – рассказал губернатор Михаил Евраев. – Пошехонье тоже подготовило насыщенную программу. Гости смогут принять участие в старинных народных играх, хороводах, познакомиться с наследием и гастрономическими особенностями этого края. Кроме того, можно будет посетить ярмарку, детские площадки, мастер-классы, иммерсивный спектакль, мобильный планетарий, увидеть выступления творческих коллективов, световое шоу и праздничный фейерверк».

В Рыбинске 1 августа с 11 до 18 часов улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная площадь, Преображенский переулок и Волжская набережная наполнятся музыкой и творчеством.

На улице Стоялой и на ярусах набережной развернутся стилизованные торговые ряды и фудкорты. Главным событием дня станет торжественное чествование почетных граждан и медалистов в ДК «Авиатор». Гостей Красной площади ждут исторический квест «Рыбинск через призму традиций» и театральные мастер-классы. На Соборной площади в 13:45 откроется новая скульптурная композиция «Гражданам города Рыбинска».

В 14 часов начнется яркое Гербовое шествие участников из разных уголков Ярославской области, оно сменится музыкальным действом «Рояль-Дефиле», которое пройдет прямо под открытым небом на Крестовой улице. Завершится программа на площади ДС «Полет» театрализованным сказанием «От бересты до стали», посвященным историческим вехам становления города, и большим концертом творческих коллективов.

«День города — это всегда особенное событие, но в этот раз мы решили провести его с упором на то, что важно для каждого, – семью, традиции, нашу культуру. Сделали выбор в пользу уютного дневного отдыха. Это отличный повод отложить дела, взять за руку близких и просто хорошо провести время вместе», – подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Торжества по случаю 249-летия Пошехонья посвящены Году единства народов России и продлятся с десяти утра до полуночи. Мероприятия будут проходить на площади Свободы, в парке Победы, парке Пионеров, в доме культуры, у Торговых рядов. Дети и взрослые смогут посетить мастер-класс «Играем в глину: строим город вместе», обучиться фланкировке шашкой и метанию ножа в «Казачьем городке», принять участие в старинных хороводах от «Школы русской культуры» из Ярославля, посмотреть иммерсивный спектакль «Бумажный переполох» театра пантомимы «Красный ворон» и познакомиться с экспозицией знаменитой гаютинской росписи. В этот день пройдут также шахматный турнир, футбольный матч между командами Пошехонского и Некоузского округов. На территории пешеходной зоны вдоль парка Победы будет открыта площадка «Народов дружная семья» с викторинами о пошехонском крае и подвижными играми.

У детской площадки и в Парке Пионеров молодежные центры устроят интерактивы, а юные художники прямо у подножия памятника вождю мирового пролетариата представят выставку «Один мир – одна планета». Также будет работать мобильный купольный планетарий во дворе Дома культуры. Днем пройдут концерт русской народной песни и пенная дискотека, выступит ансамбль «ДоброЯр».

«Дорогие пошехонцы и гости города! 1 августа мы вместе создадим праздник, который докажет: наша сила — в единстве, доброте и любви к малой родине, – сказал глава Пошехонского муниципального округа Евгений Иголка. – Приглашаю каждую семью, каждого ребенка и взрослого стать частью этого события. Девиз праздника – «Единая сила добра» – пусть живет в сердце каждого из нас! Ждем вас в гости!»

Площадь Свободы станет главной сценой для творческих коллективов. Вечером здесь прозвучат хиты современной эстрады от ВИА «Полный абзац», кавер-группы «ДНК-Проджект», состоится зрелищное световое лазерное шоу, дискотека от диджеев MC PUSH и DJ ON-Site. Яркой кульминацией дня города будет праздничный фейерверк.

«Ярославская земля 1 августа принимает гостей со всей страны. Особенно примечательно, что именно в День города Рыбинска мы также встречаем первую скоростную ласточку «Москва – Рыбинск». В этом нам помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство», благодаря которому путешествия по стране становятся доступнее и комфортнее», – отметила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.