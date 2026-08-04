В Кострому на День города приедет группа «Френдзона» и популярные блогеры

В Костроме выступит Gazan и другие артисты, популярные у молодежи. ФОТО: администрация Костромы

Любимых артистов и блогеров могут увидеть подростки на фестивале «ТопФест», который пройдет в Костроме 9 августа в День города.

«На Сусанинской площади выступят одни из самых популярных артистов молодежной сцены - Gazan, Поли, Настя Кош, Тамик, Богдан Кандюк, сёстры Софи и Милана Шайн, Алиса Буслова, Арина Жулина, Гоша Петросян, Матвей Яицкий, Максим Кобзов и группа «Френдзона». Их общая аудитория превышает 83 миллиона подписчиков», - сказали в администрации Костромы.

ФОТО: администрация Костромы

Фестиваль «ТопФест» стартовал «Лужниках» 12 июня. После Москвы блогеры, артисты и просто талантливые ребята поехали по стране – эстафету приняли Смоленск, Елец, Калининград, Тверь. Теперь на очереди Кострома.

Еще до выхода артистов на главную сцену города, они пообщаются с поклонниками на встрече «Открытый диалог». Юные костромичи смогут задать вопросы «звездам», узнать об их жизни вне сцены.

ФОТО: администрация Костромы

«Мы рады, что «ТопФест» становится частью празднования Дня города и дарит возможность юным костромичам встретиться со своими кумирами. Мы убеждены, что такие встречи вдохновляют детей на творчество и помогают укреплять связь между поколениями. Приходите всей семьёй — будет ярко, душевно и по-настоящему празднично!» – отметила директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева.

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