Участникам программы «Герои Ярославии» вручили дипломы

Обучение участников программы шло в процессе очных сессий и в межмодульный интервал на базе он-лайн платформ. Фото: Правительство Ярославской области.

«Вручили дипломы выпускникам программы «Герои Ярославии». Это региональный аналог федеральной программы «Время героев», но с важным отличием: мы приняли на обучение не только бойцов с высшим образованием, но и тех, у кого его нет, – отметил Михаил Евраев. – Мы получили около 300 заявок от бойцов. Конкурс составил почти десять человек на место, большинство участников имеют государственные награды. Нам важно было дать героям знания и практический опыт в разных сферах и возможность проявить себя в гражданском секторе. Обучение длилось год и завершилось экзаменом, где разбирали конкретные управленческие задачи. Кроме того, каждый участник защитил индивидуальный проект. Будем и дальше одной командой работать над развитием региона!»

С августа 2025 года на базе Академии Пастухова ТГУ был организован образовательный процесс по направлению «Государственное и муниципальное управление». Программа утверждена представителями Президентской академии РАНХиГС.

«Обучение шло в процессе очных сессий и в межмодульный интервал на базе он-лайн платформ, – пояснила директор Академии Пастухова ТГУ Татьяна Федосеева. – Лекции-дискуссии, проектно-аналитические деловые и имитационные игры, тренинги, групповая и проектная работа, моделирование, кейс-стади, коммуникационные выездные мероприятия – 70% всех занятий носило практико-ориентированный характер. Благодарны нашему профессорско-преподавательскому сильнейшему составу, в числе которых академики, эксперты с федеральными именами, известные руководители и топ-менеджеры государственного и коммерческого секторов».

Опыт развития территорий от муниципального до регионального уровня участники перенимали напрямую у глав округов и руководителей субъектов РФ. Действие нацпроектов и областных программ более глубоко удалось оценить в Ростовском, Рыбинском и Мышкинском округах. О развитии соцсферы и системы безопасности говорили во время стажировки в Белгородской области.

«Еще на старте программы каждому участнику был определен наставник из числа представителей исполнительной и законодательной власти региона, институтов Уполномоченных, руководителей общественных организаций и крупных предприятий, – пояснила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – Они знакомили со своими отраслями, помогали бойцам адаптироваться, определить направления дальнейшего профессионального и личностного роста. Так, благодаря тандему с начальником инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олегом Кузнецовым участник программы Антон Новосельцев получил приглашение возглавить отдел в Центре развития ЖКХ, а Антон Лоскутов, последовав совету ректора ЯГМУ Александра Хохлова пройти программы допобучения, стал начмедом ярославской больницы №3».

Трудоустройство участников программы началось еще осенью. Каждый прошел индивидуальные собеседования в Управлении Госслужбы правительства области. К настоящему времени к исполнению новых обязанностей приступили четыре человека. Одна из важных позиций – заместитель главврача по вопросам безопасности в крупных медкомплексах системы здравоохранения региона.

По окончанию образовательной программы на базе Академии Пастухова ТГУ создано экспертное сообщество выпускников программы «Герои Ярославии». Они участвуют в патриотическом воспитании молодежи, проекте «Сильные духом 76», будут помогать адаптации возвращающихся бойцов.

«Курс на формирование из героев СВО эффективного кадрового резерва, в том числе управленческого, является задачей не только федеральной власти, но и региональной. Качество исполнения подобных программ растет с каждым днем, и Ярославская область в этом направлении демонстрирует прекрасные результаты, – сказал депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын. – Вижу, насколько высок уровень получаемых воинами знаний, и уверен, что совсем скоро мы заметим его эффективное воплощение в жизнь в самых разных сферах – от ЖКХ до здравоохранения. Главное, что объединяет участников – новую кадровую смену России и Ярославской области, это бесконечная любовь к Родине и желание сделать мирную жизнь земляков и сограждан еще лучше и благополучнее».