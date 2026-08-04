В Ярославле начинают благоустраивать улицу Кирова

Так будет выглядеть Кирова после благоустройства. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле с 5 августа начнется благоустройство улицы Кирова – одного из самых популярных мест для прогулок горожан и гостей города.

«Обновление улицы Кирова является частью проекта по созданию единого прогулочного пространства без автомобилей», - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

Перед тем, как уложить новую плитку, рабочие полностью переложат подземные инженерные коммуникации. Это необходимо сделать для того, чтобы не происходило аварий и не возникала необходимость делать аварийные раскопки. После замены сетей установят фонтан, скамейки, освещение и другие элементы городской среды.

Работы на улице Кирова начнутся 5 августа. Фото: Правительство Ярославской области.

На других улицах пешеходного центра благоустройство подходит к концу. На Максимова и Нахимсона выполнены основные строительные работы. На Депутатской завершают укладку плитки и монтаж освещения, установлен фонтан «Балерины». В Депутатском переулке проложили теплотрассу и ливневку, на Андропова монтируют инженерные сети.

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