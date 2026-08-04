Годовой план по демонтажу погибших объектов перевыполнил Ярославский округ

Программа реализуется направлена на повышение безопасности жителей региона и наведения порядка на территориях. Фото: Правительство Ярославской области.

«С начала года демонтировали почти 700 таких объектов. Лучший результат сейчас показывает Ярославский округ – это единственный муниципалитет, который не только выполнил, но и перевыполнил годовой план по демонтажу, – отметил Михаил Евраев. – Всего с момента старта программы с карты области исчезло уже более 2800 опасных строений: заброшенные здания, старые хозяйственные постройки, частные дома, которые не подлежат восстановлению. Работа по выявлению практически завершена: сегодня в реестре находится чуть менее 8 тысяч объектов. Для каждого округа утвержден ежемесячный план демонтажа».

Программа реализуется по поручению Михаила Евраева и направлена на повышение безопасности жителей региона и наведения порядка на территориях. Ее цель – ликвидация объектов, которые утратили свое функциональное назначение, превратились в руины и создают реальную угрозу для здоровья граждан.

Координацию процесса осуществляют местные администрации и специально созданные комиссии. Вопрос курирует областная инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора.

С 1 августа начнется новый этап программы, который продлится до 31 декабря. До конца текущего года предстоит демонтировать не менее 1200 объектов.

После выявления ФПО собственник получает уведомление о включении здания в реестр с предложением самостоятельно организовать демонтаж. Затем специалисты проводят повторный осмотр и фиксируют, предпринял ли владелец какие-либо действия. Если меры не приняты, направляется второе уведомление – о решении демонтировать объект силами территориальной администрации. При этом все расходы по работам в полном объеме возлагаются на собственника.

«Работу с собственниками фактически погибших объектов необходимо вести в обязательном порядке. Мы определяем 10% как обязательный порог демонтажа именно силами владельцев, – подчеркнул начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов. – Промежуточные итоги нового этапа программы будут подведены 1 октября».