Михаил Евраев: «Обновление общественного транспорта в Ярославской области завершится в этом году»

До конца лета в Ярославль поступят все 46 новых троллейбусов, 18 из них уже в городе. Фото: Правительство Ярославской области.

Сюда поступают новые троллейбусы, прибывающие в региональный центр.

«С появлением на маршрутах новых троллейбусов мы полностью завершим программу обновления общественного транспорта в Ярославской области, – сказал Михаил Евраев. – Когда несколько лет назад я говорил об этом на встречах с жителями, часто звучали сомнения. Сейчас уже можно утверждать, что обещания выполнены. При поддержке Единой России автобусный парк региона обновлен на 100 процентов, а это более 1100 машин. Закуплены 47 новых трамваев, приобрели электробусы, ждем заключительные партии троллейбусов, которые выйдут на маршруты в сентябре. В Ярославской области теперь новый современный, комфортный транспорт».

До конца лета в Ярославль поступят все 46 новых троллейбусов, 18 из них уже в городе. Техника закуплена у трех производителей – белорусского БКМ, отечественных «Синара» и КамАЗ – и оформлена в едином стиле с символикой регионального бренда. Машины соответствуют строгим критериям комфорта и безопасности: низкопольные, оснащенные пандусами для маломобильных граждан и пассажиров с колясками, современными системами оплаты проезда и климат-контролем. Вместимость – до 90 пассажиров. Весь новый подвижной состав находится на гарантии производителя, в случае выявления неисправностей заводы-изготовители будут их устранять за свой счет.

Все троллейбусы оборудованы системой автономного хода до 30 километров, что позволит работать на участках, где нет контактной сети.

Для Рыбинска также запланирована поставка брендированных машин, которые выйдут на городские маршруты в сентябре.

Михаил Евраев пообщался с коллективом «Яргорэлектротранса». Водители отметили высокие качество и уровень комфорта новой техники. Также на встрече обсудили дальнейшее развитие электрического транспорта в регионе. Решено сделать экспозицию о том, как менялся общественный транспорт в Ярославской области.

«Нам важно не только закупать технику, но и поддерживать профессионализм водителей. Поэтому мы проводим среди них конкурс мастерства и определяем лучшие предприятия региона, – отметил Михаил Евраев. – Победители размещают на бортах наклейки как знак качества».