В Ярославле в поликлинике на улице Гоголя идут внутренние работы

Михаил Евраев: - Общестроительные мероприятия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Будем контролировать процесс ежедневно. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход обустройства новой поликлиники на улице Гоголя. Глава региона дал поручение увеличить темпы работ и количество людей на объекте. Инспектировать процесс будут группа Губернаторского контроля и активисты Единой России.

«Ситуация с монтажом поликлиники на улице Гоголя находится на особом контроле, – сказал Михаил Евраев. – Госконтракт на работы был заключен с подрядчиком на 444 миллиона рублей. Здание полностью смонтировано, подключено к инженерным сетям, работают собственная трансформаторная подстанция и газовая котельная. Идут внутренние работы, закуплено медицинское оборудование. Но темпы реализации проекта необходимо наращивать. Подрядчику дано поручение перейти на круглосуточный режим работы. Количество людей на объекте должно быть увеличено кратно. Общестроительные мероприятия необходимо завершить в кратчайшие сроки, после чего сразу проведут пусконаладочный этап. Будем контролировать процесс ежедневно».

В настоящее время заказана рентгенозащита для помещений, в которых планируется разместить тяжелые медицинские комплексы. Вокруг здания завершают благоустройство.

Михаил Евраев также оценил работы по созданию пешеходного центра в исторической части Ярославля. На улице Депутатской, тематика которой будет театральной, завершают работы по укладке тротуарной плитки, идет устройство опор освещения. Уже установлен фонтан «Балерины», началась его техническая наладка. Здесь также появятся световые инсталляции, необычные малые архитектурные формы, тематические муралы.

В Депутатском переулке выполнены демонтаж плиточного покрытия, прокладка теплотрассы и монтаж ливневой канализации, ведутся мероприятия по электроснабжению. На улице Андропова продолжаются работы на инженерных коммуникациях, на уже подготовленных участках началось мощение плиткой.

Михаил Евраев поставил перед профильными органами исполнительной власти региона задачу провести совместную с мэрией Ярославля проверку дворов, арок и входных групп, прилегающих к пешеходному центру. Особое внимание будет уделено внешнему облику зданий: необходимо привести в порядок фасады, отремонтировать козырьки, убрать висящие провода.

Работа по созданию пешеходных центров также ведется в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.