Михаил Евраев встретился с коллективом ярославского завода «Луч»

«Луч» – ежегодно участвует в акции Единой России «Собери ребенка в школу». Фото: Правительство Ярославской области.

«Предприятие динамично развивается. Ежегодно вкладывает в обновление оборудования около 100 миллионов рублей, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Недавно построен новый трехэтажный корпус для выпуска красок, что позволит увеличить производство на 50%. Объем инвестиций в проект составил около 450 миллионов рублей. В прошлом году объем отгруженной продукции превысил три миллиарда рублей. «Луч» – социально ответственное предприятие. Ежегодно участвует в акции Единой России «Собери ребенка в школу», которая помогает семьям подготовить детей к учебному году. Летом здесь официально трудоустраивают детей сотрудников, давая им первый трудовой опыт. Предприятие активно работает на экспорт – поставки идут во все регионы России и в 14 стран мира».

Химический завод «Луч» в прошлом году отметил 55-летие. Его работа начиналась с выпуска металлоконструкций и товаров народного потребления. В настоящее время предприятие является ведущим российским производителем товаров для детского творчества. В ассортименте более 600 наименований – от красок до ластиков. Продукция сертифицирована по международным стандартам и отмечена многочисленными наградами.

Глава региона пообщался с сотрудниками предприятия и обсудил с ними важные хозяйственные и социальные вопросы, часть из которых уже решаются, в том числе благодаря реализации «Народной программы» Единой России. Например, по развитию Яковлевской развязки в Ярославле.

«В течение месяца выберем подрядчика. В этом году сделаем дорогу от кольца до областной больницы с тротуаром. В следующем году приступим к расширению самого кольца, – сообщил Михаил Евраев. – Также отремонтируем подземный переход у остановки «Большая Федоровская», который затапливает после дождей».

Жительница дома №5 на улице Батова спросила, будет ли снесен аварийный корпус, который взорвался в 2020 году. Губернатор пояснил, что дом расселен, но несколько человек до сих пор не согласились с предложенными вариантами жилья. Вопрос решается. Глава региона добавил, что необходимо усилить ограждение объекта, чтобы дети не проникали на территорию, и восстановить освещение.

Жительница Красноперекопского района пожаловалась на регулярные отключения горячей воды, которые длятся по несколько недель. Этот вопрос уже обсуждали на оперативном совещании в правительстве региона. Михаил Евраев отметил важность проведения работ в соответствии с графиком и необходимость своевременного информирования людей в случае нештатных ситуаций.

Работники завода также попросили вернуть остановку автобуса №117, которая раньше была рядом с предприятием. Губернатор пообещал, что вопрос будет проработан.

Кроме того, на встрече обсудили благоустройство Петропавловского парка. Долгие годы этот объект находился в федеральной собственности, но удалось добиться передачи его городу. В прошлом году начался первый этап работ, в этом году они будут продолжены.