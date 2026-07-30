В ярославских ФАПах начнут продавать лекарства

Проект "Доступная аптека" начал работать в Ярославской области. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В фельдшерско-акушерских пунктах Ярославской области будут продавать лекарственные препараты. О запуске нового проекта под названием «Доступная аптека», рассказал глава региона Михаил Евраев.

Задача этого проекта – сделать лекарства максимально доступными, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов. По сути, в области открываются 363 новые аптеки.

«Лицензии все получены. Пилотный проект стартовал в Мышкинском округе. В Мышкине при поликлинике розничная продажа начнется на следующей неделе, рецептурный отпуск – через неделю», - сказал губернатор.

Скоро аптеки откроются в ФАПах Некоуза, Брейтово и поселка Октябрь. Местным жителям, особенно пожилым, не придется далеко ездить за препаратами, в том числе льготными.

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