Рейтинг ивановских УК составили в Госжилинспекции

Госжилинспекция назвала лучшие и отстающие УК региона. ФОТО: Правительство Ивановской области

Управляющие компании Иванова, Кинешмы, Вичуги, Фурманова, Шуи, Приволжска, Наволок, Кохмы и Комсомольская возглавили рейтинги за второй квартал. Кто в лидерах, сообщает региональная Госжилинспекция.

УК распределены по четырем категориям в зависимости от площади домов, находящихся в управлении: с общей площадью домов до 50 тыс. м2, от 50 до 100 тыс. м2, от 100 до 200 тыс. м2 и более 200 тыс. м2.

Среди небольших УК первенство делят четыре компании: «БытЭнерго», «Контракт», «Управляющая компания «ЭТАЖИ» и «Антанта». Замыкают группу, состоящую примерно из 70 организаций, МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района», «Савинская ЖК», «Гарант-Сервис».

Во второй группе, где 43 управляющие компании, лидируют «ЖРУ №2», «УК «МАЯК», «Приволжское ЖКХ», «Областная управляющая компания», «Городская управляющая компания г. Приволжска», «Дом-Сервис». На последних местах здесь - «Шанс», «УК ЖКХ Ивановской области», «Народная компания».

Лучшими в третьей группе из более 40 организаций стали «Стандарт управления № 1», «ОУК», «Управком», «Феникс». Среди отстающих «Успех», ГК «Жилищный стандарт», «УК «БаСК 1».

Среди самых крупных 20 управляющий компаний лучшими признаны «Жилищно-ремонтный участок №1», УК «Первая», «Домоуправ», УК «Союз». На последние места попали «Новый город», «Дельта» и «Константа».

- Рейтинг управляющих организаций будут обновляться ежеквартально для своевременной оценки качества работы каждой компании, - сказали в региональной службе государственной жилищной инспекции,

В числе показателей эффективности, на основе которых сформирован рейтинг, – количество проведенных проверок относительно объема жилищного фонда; число выявленных нарушений, выданных предписаний, рекомендаций, предостережений; исполнение требований надзорных органов; использование современных технологий, включая проведение общих собраний собственников онлайн и др. Кроме того, при расчете используется поправочный коэффициент, отражающий состояние жилого фонда: здания старше среднего возраста получают дополнительные баллы в рейтинге, компенсируя возможные сложности обслуживания старых построек.