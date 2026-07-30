В схему парковок в центре Костромы внесут изменения

Чтобы обеспечить исполнение водителями правил, поручено использовать средства автоматической фиксации. ФОТО: администрация Костромы

В схему парковок, разработанную для центральной части Костромы и представленную на еженедельном совещании у губернатора, внесут изменения. От введения платы за стоянки, как это сделали в нескольких городах соседней Ярославской области, костромские власти отказались, так как местные жители восприняли это предложение негативно.

В новой схеме, как решили на совещании, не хватает не хватает знаков организации движения в загруженной части центра - возле торговых рядов. Поручено внести доработки и выполнить разметку для определения приоритетов движения.

- Когда наши водители на красный сигнал запросто могут поехать, когда отдельные люди путают право и лево, давайте все-таки сделаем нормальную разметку. Если приоритет идет - движение вдоль рядов, значит, все, кто заезжают, обязаны пропустить, - отметил глава региона Сергей Ситников.

Чтобы обеспечить исполнение водителями установленных правил, губернатор поручил использовать средства автоматической фиксации, в том числе, рассмотреть возможности установки камер.