В Костроме за чистотой урн у магазинов будет следить система фиксации нарушений

Жители Костромы могут сообщить о нарушениях в "Народный контроль". ФОТО: Администрация Костромы

За состоянием урн у торговых точек Костромы стали следить тщательнее, а теперь - и при помощи автоматической системы фиксации нарушений "Дозор". В рейд по местам оживленной торговли комплекс, оборудованный специальными камерами, выйдет уже в эти выходные. Все нарушения автоматически перешлют в административную комиссию для принятия мер.

С апреля требования по содержанию мусорных контейнеров для владельцев торговых точек ужесточили. По правилам благоустройства, урны должны очищать по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки. Во время утренней уборки урны необходимо мыть. Также владельца магазинов обязаны соблюдать чистоту у своих торговых точек. За нарушения правил благоустройства штрафуют и будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

К контролю за чистотой приглашают присоединиться и жителей Костромы. Сообщить о переполненных урнах или мусоре на территории торговой точки можно с помощью интернет-платформы "Народный инспектор". Она работает на базе приложения "Мой дом". Чтобы обращение приняли, нужно описать проблему и прикрепить фотографию или видео.