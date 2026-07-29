Костромские полицейские помогли двум женщинам и школьнице выбраться из болота в лесу

В Костромской области спасли грибников. ФОТО: УМВД по Костромской области

Две женщины, любительницы тихой охоты, и девочка-школьница заблудились в костромском лесу недалеко от села Игодово. К счастью, при себе у них был телефон, поэтому "потеряшки" смогли позвонить в полицию, сообщить о своем плачевном положении и назвать ориентиры на местности.

Сотрудники отделе "Островский" сразу отправились на помощь грибникам. Участковый полиции, ориентируясь на полученное описание, выделил примерный район поисков и на протяжении трех часов вместе с коллегами прочесывал лес.

Грибников нашли на болоте.

- Как выяснилось, женщины и школьница так увлеклись сбором грибов, что не заметили, как оказались на топкой местности, после чего потеряли дорогу и не смогли самостоятельно вернуться домой, - сказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Полицейские вывели заблудившихся из леса по безопасному маршруту. Спасённые поблагодарили сотрудников за профессионализм, оперативность и неравнодушие, а еще пообещали впредь быть более внимательными.

Сотрудники полиции напоминают: отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный телефон, запас воды, еды и лекарств, а также сообщайте близким о маршруте и предполагаемом времени возвращения. Если вы заблудились, не паникуйте, оставайтесь на месте и звоните в службу спасения по номеру 112. Помните: ваша безопасность — в ваших руках.