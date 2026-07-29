Академия МУБиНТ: территория образования, практики и возможностей!

За 30 лет Академия превратилась в крупный научно-образовательный комплекс. ФОТО: Академия МУБиНТ

Программы, реализуемые вузом, занимают достойное место в ТОП 10 самых востребованных образовательных программ среди абитуриентов. Академия МУБиНТ входит в рейтинг Топ 500 университетов страны по данным Национального агрегированного рейтинга.

Преподаватели Академии МУБиНТ – это профессионалы, обладающие обширным опытом работы и экспертными знаниями в своих областях. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук, составляет 90 %. Все образовательные программы разрабатываются с учетом современных требований рынка труда, что обеспечивает практическое применение полученных знаний.

Трудоустройство выпускников – важное направление деятельности. Академия МУБиНТ активно сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями региона, создавая для студентов возможности для прохождения практик, стажировок и участия в реальных проектах. Партнеры вуза – государственные организации, органы исполнительной власти, крупные частные предприятия и фирмы.

Команда Мубинт на соревнованиях. ФОТО: Академия МУБиНТ

ПРОГРАММЫ

Градостроительство

– Очно

– Вступительные экзамены: ЕГЭ+ВИ: математика, русский язык + дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности

– Выпускнику СПО: дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, прикладная математика, русский язык.

– Второе и посл. высшее: дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, математика, русский язык.

Прикладная информатика

– Очно, заочно.

– Вступительные экзамены: ЕГЭ: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.

– Выпускнику СПО: информационные технологии, прикладная математика, русский язык.

– Второе и посл. высшее: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.

Менеджмент

– Очно, очно-заочно, заочно.

– Вступительные экзамены: ЕГЭ: математика, обществознание/история, русский язык.

– Выпускнику СПО: основы экономики, менеджмент и предпринимательская деятельность, русский язык.

– Второе и посл. высшее: математика, обществознание/история, русский язык.

Государственное и муниципальное управление

– Очно, очно-заочно, заочно.

Вступительные экзамены: ЕГЭ: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.

Выпускнику СПО: информационные технологии, прикладная математика, русский язык.

– Второе и посл. высшее: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.

Реклама и связи с общественностью

– Очно, заочно.

– Вступительные экзамены: ЕГЭ: история/английский язык, обществознание, русский язык.

– Выпускнику СПО: история рекламы, менеджмент и предпринимательская деятельность, русский язык.

– Второе и посл. высшее: история/английский язык, обществознание, русский язык.

Прикладная информатика. Дизайн и разработка аналитических ИТ-решений

– Заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Информатика, Физика/Математика

Землеустройство и кадастры. Кадастр недвижимости

– Заочно.

– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, Физика/Информатика/География/Химия

На занятиях. ФОТО: Академия МУБиНТ

Экономика. Бизнес-аналитика.

– Очно, очно-заочно.

– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание

Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

– Очно, очно-заочно.

– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание

Экономика. Финансы и кредит

– Очно, очно-заочно, заочно.

– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание

Менеджмент/ Управление человеческими ресурсами

– Очно, очно-заочно, заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, История/Обществознание/Английский язык/Информатика

Менеджмент/ Интернет-маркетинг и управление маркетинговой деятельностью

– Очно, очно-заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, История/Обществознание/Английский язык/Информатика

Юриспруденция/ Уголовное право

– Очно, очно-заочно, заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Обществознание,Информатика/Англ.яз/История/Математика

Юриспруденция/ Гражданское право

– Очно, очно-заочно, заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Обществознание, Информатика/Англ.яз/История/Математика

Лингвистика/ Перевод и природоведение

– Очно, заочно.

– Вступительные экзамены: Русский язык, Английский язык, История/Обществознание/Литература

В жизни студента всегда есть место празднику. ФОТО: Академия МУБиНТ

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Доб.: 1501,1504, 1510

Понедельник - четверг: 8:30 - 17:30

Пятница: 8:30 - 16:30

Суббота: 9:00 до 15:00

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