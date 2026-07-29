Академия МУБиНТ: территория образования, практики и возможностей!

Программы, реализуемые вузом, занимают достойное место в ТОП 10 самых востребованных образовательных программ среди абитуриентов. Академия МУБиНТ входит в рейтинг Топ 500 университетов страны по данным Национального агрегированного рейтинга.
Преподаватели Академии МУБиНТ – это профессионалы, обладающие обширным опытом работы и экспертными знаниями в своих областях. Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук, составляет 90 %. Все образовательные программы разрабатываются с учетом современных требований рынка труда, что обеспечивает практическое применение полученных знаний.
Трудоустройство выпускников – важное направление деятельности. Академия МУБиНТ активно сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями региона, создавая для студентов возможности для прохождения практик, стажировок и участия в реальных проектах. Партнеры вуза – государственные организации, органы исполнительной власти, крупные частные предприятия и фирмы.
Градостроительство
– Очно
– Вступительные экзамены: ЕГЭ+ВИ: математика, русский язык + дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности
– Выпускнику СПО: дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, прикладная математика, русский язык.
– Второе и посл. высшее: дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, математика, русский язык.
Прикладная информатика
– Очно, заочно.
– Вступительные экзамены: ЕГЭ: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.
– Выпускнику СПО: информационные технологии, прикладная математика, русский язык.
– Второе и посл. высшее: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.
Менеджмент
– Очно, очно-заочно, заочно.
– Вступительные экзамены: ЕГЭ: математика, обществознание/история, русский язык.
– Выпускнику СПО: основы экономики, менеджмент и предпринимательская деятельность, русский язык.
– Второе и посл. высшее: математика, обществознание/история, русский язык.
Государственное и муниципальное управление
– Очно, очно-заочно, заочно.
Вступительные экзамены: ЕГЭ: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.
Выпускнику СПО: информационные технологии, прикладная математика, русский язык.
– Второе и посл. высшее: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/физика, математика, русский язык.
Реклама и связи с общественностью
– Очно, заочно.
– Вступительные экзамены: ЕГЭ: история/английский язык, обществознание, русский язык.
– Выпускнику СПО: история рекламы, менеджмент и предпринимательская деятельность, русский язык.
– Второе и посл. высшее: история/английский язык, обществознание, русский язык.
Прикладная информатика. Дизайн и разработка аналитических ИТ-решений
– Заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Информатика, Физика/Математика
Землеустройство и кадастры. Кадастр недвижимости
– Заочно.
– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, Физика/Информатика/География/Химия
Экономика. Бизнес-аналитика.
– Очно, очно-заочно.
– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание
Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
– Очно, очно-заочно.
– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание
Экономика. Финансы и кредит
– Очно, очно-заочно, заочно.
– Вступительные экзамены: Математика, Русский язык, История/Информатика/Англ.яз/Обществознание
Менеджмент/ Управление человеческими ресурсами
– Очно, очно-заочно, заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, История/Обществознание/Английский язык/Информатика
Менеджмент/ Интернет-маркетинг и управление маркетинговой деятельностью
– Очно, очно-заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Математика, История/Обществознание/Английский язык/Информатика
Юриспруденция/ Уголовное право
– Очно, очно-заочно, заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Обществознание,Информатика/Англ.яз/История/Математика
Юриспруденция/ Гражданское право
– Очно, очно-заочно, заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Обществознание, Информатика/Англ.яз/История/Математика
Лингвистика/ Перевод и природоведение
– Очно, заочно.
– Вступительные экзамены: Русский язык, Английский язык, История/Обществознание/Литература
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