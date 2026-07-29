Грейнрус-Агро: наш выбор – мощь и надежность Ростсельмаш 2400

Надежность, тяговые характеристики и доступность запчастей — ключевые преимущества трактора Ростсельмаш 2400. ФОТО: Ростсельмаш

Основная деятельность хозяйства сосредоточена на выращивании пшеницы, пивоваренного ячменя и масляничных культур на площади около 8000 гектаров.Евгений Александрович Казаков, региональный директор ООО "Грейнрус-Агро", делится опытом эксплуатации техники.

Критерии выбора техники

– При выборе сельхозтехники для нас первостепенное значение имеют высокая мощность, свыше 350 л.с., и проходимость. Эти параметры очень важны для эффективной работы на больших площадях и при освоении новых земель. Именно поэтому четыре трактора Ростсельмаш 2400 стали неотъемлемой частью нашего парка, и этот выбор не был спонтанным, – отмечает Евгений Александрович.

Опыт эксплуатации

На данный момент в хозяйстве успешно трудятся четыре трактора Ростсельмаш 2400.

– Мы не выбирали их случайно, нет! Эти машины – результат долгих размышлений, рекомендаций, трезвого расчета. А когда цена соответствует качеству, тогда и выбор становится очевидным. Надежность, тяговые характеристики и доступность запчастей – ключевые преимущества, – поясняет региональный директор.

Универсальность в поле

Эти мощные машины задействованы практически на всех этапах полевых работ: от освоения залежных земель, дискования и глубокого рыхления до посева и культивации.

– Каждый из наших тракторов Ростсельмаш 2400 накручивает около 2000 моточасов за сезон! Да, они часто работают в две смены, а то и круглосуточно! И знаете что? Они справляются! Это подтверждает их выносливость и высокую производительность, – подчеркивает Евгений Александрович.

Интеграция с цифровыми платформами

– А вот и фишка! – подмигивает Евгений Александрович. – Эти машины оснащены платформой РСМ Агротроник! Это не просто технологии, это наши глаза и руки в поле: увеличивается производительность за счет минимизации пропусков и перекрытий при обработке почвы, а также исключается "загущение" посевов при работе на посевных комплексах. Точность – как у снайпера, расход топлива – минимальный, а рабочий процесс – просто песня!

Рекомендации

– Со всей уверенностью можем рекомендовать трактор Ростсельмаш 2400 коллегам. Это отличный выбор для хозяйств, ценящих мощность, надежность и экономическую эффективность, – заключает Евгений Александрович.

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