Власти рассказали, куда обращаться ярославцам, пострадавшим при атаке БПЛА

Пострадавшим при атаке БПЛА положены выплаты. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля на Ярославскую область была совершена атака украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона, один человек получил осколочные ранения, в нескольких домах выбиты стекла, повреждены машины.

"Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в территориальную администрацию по месту причинения ущерба для составления акта фиксации повреждений; в территориальный орган МВД РФ для фиксации факта причинения ущерба", - пояснилив министерстве региональной безопасности.

Какие суммы выплачивают:

- при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 000 рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости);

- при полной утрате имущества первой необходимости — 100 000 рублей;

- при повреждении жилого помещения — 100 000 рублей;

- при повреждении автомобиля — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 000 рублей.

Материальная помощь выплачивается в соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 20 августа 2024 г. № 248 "Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции" и постановлением Правительства Ярославской области от 12 февраля 2025 г. N 114-п "Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов в связи с проведением специальной военной операции".

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