Фестиваль уличного кино пройдет в Иванове 15 августа. ФОТО: страница главы города Максима Комиссарова

15 августа в Иванове пройдет фестиваль уличного кино - гости смогут посмотреть фильмы под открытым небом.

Фестиваль будет проходить на двух площадках. Основной станет живописная поляна на школой №41, также зрителей ждет в парке культуры и отдыха «Харинка».

«Подготовлена отличная подборка наших полнометражных отечественных хитов: спортивная драма «Стрельцов» (18+), комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (18+), фильмы-катастрофы «Экипаж» (18+) и «Салют-7» (18+), а еще новинка прошлого года - фильм «Кракен» (18+)», - говорят организаторы.

Юные зрители и их родители смогут увидеть пять частей мультфильма про Ивана-царевича и серого волка (6+), а еще современные сказки «По щучьему велению» (6+), «Летучий корабль» (6+) и «Горыныч» (6+).

Кроме того, в программе кинофестиваля под открытым небом - встреча с создателями короткометражки «Каждый 88» (18+). По сюжету, молодой советский солдат погибает на поле боя и попадает в иной мир. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться на счастье.

«Это очень талантливая работа наших земляков, которую точно стоит обсудить лично», - уверены организаторы фестиваля.

Вход на показы свободный.