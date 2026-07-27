15 августа в Иванове пройдет фестиваль уличного кино - гости смогут посмотреть фильмы под открытым небом.
Фестиваль будет проходить на двух площадках. Основной станет живописная поляна на школой №41, также зрителей ждет в парке культуры и отдыха «Харинка».
«Подготовлена отличная подборка наших полнометражных отечественных хитов: спортивная драма «Стрельцов» (18+), комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (18+), фильмы-катастрофы «Экипаж» (18+) и «Салют-7» (18+), а еще новинка прошлого года - фильм «Кракен» (18+)», - говорят организаторы.
Юные зрители и их родители смогут увидеть пять частей мультфильма про Ивана-царевича и серого волка (6+), а еще современные сказки «По щучьему велению» (6+), «Летучий корабль» (6+) и «Горыныч» (6+).
Кроме того, в программе кинофестиваля под открытым небом - встреча с создателями короткометражки «Каждый 88» (18+). По сюжету, молодой советский солдат погибает на поле боя и попадает в иной мир. Ему остается только ждать билет в новую жизнь и надеяться на счастье.
«Это очень талантливая работа наших земляков, которую точно стоит обсудить лично», - уверены организаторы фестиваля.
Вход на показы свободный.