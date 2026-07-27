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Кострома 27 июля 2026 7:30

Родители костромских первоклассников получат деньги на подготовку детей к школе

Срок действия выплат продлили на 2026 год
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Костромской области продлят выплаты первоклассникам.

В Костромской области продлят выплаты первоклассникам.

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Родители первоклассников из Костромской области получат выплаты на подготовку детей к школе, сообщили в правительстве региона. Эта мера поддержки действует с 2020 года.

Уровень дохода семьи значения не имеет - деньги получат все. Если в семье два или три будущих школьника, то пособие начислят на каждого из них.

Прием заявлений начнется в августе в образовательных учреждениях. Деньги будет начислять центр социальных выплат.

В этом учебном году в Костромской области первый раз за парты сядут 5850 детей. На их подготовку к школе из бюджета выделят более 11 миллионов рублей.