Один человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Ярославскую область

Над Ярославской областью уничтожили 40 БПЛА. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ярославской области получил осколочные ранения при атаке украинских беспилотников утром 27 июля. Как сообщил глава региона Михаил Евраве, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим", - уточнил губернатор.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над территорией России были сбиты 276 БПЛА. 40 из них были сбиты над Ярославской областью. Их фрагменты важны для следствия, но представляют собой опасность. Поэтому при обнажении остатков, отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 112.

"Подразделения Министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага. В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет", - сказал Михаил Евраев.

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