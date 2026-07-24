Губернатор Михаил Евраев подвел первые итоги в сфере образования

В рамках летней оздоровительной кампании организована в регионе работа 476 организаций, где смогут отдохнуть более 51 тысячи детей. Фото: Правительство Ярославской области.

«Перешли экватор года и уже можем подвести первые итоги в сфере образования, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Одним из главных событий стало открытие новой школы на Московском проспекте в Ярославле. Параллельно продолжаем масштабную программу капитального ремонта образовательных учреждений. Не менее важное направление – организация детского отдыха. Всего в этом году отдыхом и оздоровлением планируем охватить свыше 81 тысячи ребят. Продолжаем обновлять и инфраструктуру загородных лагерей. В «Иволге» и «Борке» капитально отремонтированы пищеблоки. Также в «Иволге» построен новый жилой корпус. Продолжим работу по всем направлениям, чтобы дети учились в современных условиях и имели все возможности для развития».

С 2026 года полномочия в сфере оздоровления детей на территории региона переданы министерству образования Ярославской области. В рамках летней оздоровительной кампании организована работа 476 организаций, где смогут отдохнуть более 51 тысячи детей. Не менее важное направление – развитие инфраструктуры: как строительство новых школ, так и капитальный ремонт образовательных организаций.

« В этом году в Ярославской области планируется капитально отремонтировать 28 школ, пять детских садов и шесть зданий колледжей. Еще пять объектов закончат ремонтные работы позже», – сообщила заместитель министра образования Ярославской области Светлана Астафьева.

В Ярославской области успешно проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного и среднего общего образования в основной период 2026 года. В ГИА-9 приняли участие более 14 тысяч человек, в ГИА-11 – более 5,7 тысячи. По результатам ЕГЭ в Ярославской области увеличилось количество высокобалльных работ по предметам естественно-научного цикла – химии, физике, информатике, а также выросло количество стобалльных работ по профильной математике, русскому языку и физике. В этом году в регионе на 100 баллов выполнены 92 работы. Один выпускник получил 100 баллов по трем предметам, еще шесть получили 100 баллов по двум предметам.

В числе значимых мероприятий в сфере образования за первое полугодие – международный форум «Образовательный диалог», международная научно-практическая конференция «Развитие образовательного пространства сельских территорий в современных социокультурных условиях», Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников, региональные этапы конкурсов профессионального мастерства педагогов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Мастер года», «Учитель-дефектолог», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют», Фестиваль инклюзивных практик, цикл событий «Добрые встречи», Всероссийская олимпиада школьников. Работники региональной системы образования активно участвовали в антитеррористических учениях.

Воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое и физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни. В рамках программы оздоровления и отдыха в этом году запланированы тематические дни, посвященные Году единства народов России, и проведение профильных смен, в числе которых «Содружество «Орлят России», «79-й туристический слет», «Служить Отечеству – честь имею», «Мир открытий», «Созвездие талантов: к полету готовы!», «Лаборатория будущего» и другие.