В Ярославии продолжается восстановление воинских захоронений и мемориалов

В 2026-м году ярославцы приводят в порядок воинские захоронения и мемориалы по всей области. Фото: Правительство Ярославской области.

«Ведем системную работу по сохранению памяти о защитниках Отечества. В этом году приводим в порядок воинские захоронения и мемориалы по всей области, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Первым завершенным объектом стал памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Центральном парке села Новый Некоуз. Ранее здесь был зажжен Вечный огонь и благоустроена территория, а в этом году полностью обновили площадку вокруг мемориала. Последовательно приводим в порядок памятные места во всех округах региона, чтобы сохранить их для будущих поколений и достойно увековечить память наших героев».

В высокой степени готовности находятся также пять других объектов, открытие которых запланировано в августе.

«Для нас важно, чтобы памятные места были в достойном состоянии. Это часть нашей общей ответственности за сохранение исторической памяти и уважение к подвигу защитников Отечества», – сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

В поселке Константиновском Тутаевского муниципального округа завершается обустройство Вечного огня у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Гражданской войны. В Большом Селе реконструируют Вечный огонь в парке Победы. В селе Покровском-на-Сити Брейтовского муниципального округа проводится ремонт памятника воинам-землякам и устанавливаются вазоны. В селе Флоровском Мышкинского муниципального округа ремонтируют памятник погибшим воинам, обустраивают тротуарную плитку и освещение.

«Уход за мемориалами и их регулярное обновление – наш священный долг перед павшими, – отметил депутат Государственной Думы России Анатолий Лисицын. – Всегда придерживался этой точки зрения, никогда не жалел на эту задачу ресурсов ни в статусе руководителя области, ни на уровне личной ответственности. Вместе мы восстановили немало важных памятников и воинских мемориалов как на Родине, так и за рубежом. Средства на подобные проекты нужно обязательно изыскивать, потому что память о героях бесценна и должна жить вечно, особенно память о наших земляках. Отрадно видеть, что исполнительная власть региона сегодня это отлично понимает и выстраивает программную, по-настоящему комплексную работу».

В деревне Пестрецово Ярославского муниципального округа восстанавливают памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы по восстановлению мемориала в Пестрецове оценил депутат Ярославской областной думы, участник специальной военной операции и программы «Герои Ярославии» Иван Демидов.

«Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в деревне Пестрецово – это место с особой историей. После окончания войны жители деревни и расположенных рядом населенных пунктов сами установили здесь первую стелу в память о погибших земляках, – сообщил Иван Демидов. – Накануне 25-летия Победы появился памятник коленопреклоненному солдату. Сегодня на мемориальных плитах увековечены имена 491 жителя Пестрецовского сельсовета, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны. Сейчас здесь планируется провести ремонт памятника и установить подсветку. Это позволит привести мемориал в порядок и сделать его еще более заметным. Как участник программы «Герои Ярославии», участник специальной военной операции и депутат Ярославской областной думы, я считаю эту работу особенно важной. Такие места хранят память о поколении победителей, и мы обязаны беречь их для будущих поколений. Поэтому работу по восстановлению памятника обязательно нужно продолжать».