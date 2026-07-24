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Общество24 июля 2026 15:42

В историческом центре Пошехонья реализуется проект «Со своей колокольни»

В Пошехонье ведутся работы по благоустройству центральной части города
Мария СОКОЛОВА
Проект «Со своей колокольни» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проект «Со своей колокольни» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фото: Правительство Ярославской области.

Проект «Со своей колокольни», охватывающий почти два гектара, преобразит любимое место прогулок жителей и туристов – слияние рек Соги, Согожи и Пертомки.

«Продолжаем преображать Пошехонье, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В центральной части города идет благоустройство общественного пространства по проекту «Со своей колокольни», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря федеральной поддержке в этом году также реализуем проекты «Рыбинская гавань» в Рыбинске и «Вятский ангел» в селе Вятском. В прошлом году завершили проекты в Гаврилов-Яме и Любиме, а сейчас выходят на финишную прямую работы в Мышкине, Данилове и Переславле-Залесском».

В настоящее время подрядчик устанавливает по геокоординатам бордюрный камень. Это не только ускоряет процесс, но и обеспечивает идеальную геометрию новых пешеходных зон, что в будущем предотвратит переустройство и обеспечит долговечность покрытия.

На стройплощадке задействованы современные GPS-приемники и опытные геодезисты. Подрядчик ведет копку траншей для прокладки силовых кабелей, устанавливаются закладные детали и фундаменты для будущих опор освещения.