В историческом центре Пошехонья реализуется проект «Со своей колокольни»

Проект «Со своей колокольни» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Фото: Правительство Ярославской области.

Проект «Со своей колокольни», охватывающий почти два гектара, преобразит любимое место прогулок жителей и туристов – слияние рек Соги, Согожи и Пертомки.

«Продолжаем преображать Пошехонье, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В центральной части города идет благоустройство общественного пространства по проекту «Со своей колокольни», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря федеральной поддержке в этом году также реализуем проекты «Рыбинская гавань» в Рыбинске и «Вятский ангел» в селе Вятском. В прошлом году завершили проекты в Гаврилов-Яме и Любиме, а сейчас выходят на финишную прямую работы в Мышкине, Данилове и Переславле-Залесском».

В настоящее время подрядчик устанавливает по геокоординатам бордюрный камень. Это не только ускоряет процесс, но и обеспечивает идеальную геометрию новых пешеходных зон, что в будущем предотвратит переустройство и обеспечит долговечность покрытия.

На стройплощадке задействованы современные GPS-приемники и опытные геодезисты. Подрядчик ведет копку траншей для прокладки силовых кабелей, устанавливаются закладные детали и фундаменты для будущих опор освещения.