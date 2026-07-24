В Ярославле завершили благоустройство территории госпиталя ветеранов войн

Территория у госпиталя ветеранов войн, структурного подразделения Областной клинической больницы, стала первым сданным в этом году объектом. Фото: Правительство Ярославской области.

На эти цели благодаря поддержке губернатора Михаила Евраева из регионального бюджета выделено 40 млн рублей.

«Продолжаем приводить в порядок территории наших медицинских учреждений. В этом году работы пройдут на объектах в Ярославле, Переславле-Залесском, Тутаеве и Ростовском округе, – отметил в социальных сетях Михаил Евраев. – Уже завершено благоустройство территории госпиталя ветеранов войн. Здесь проведен новый этап ремонта дороги и парковочного пространства для спецтранспорта. Также обновим территорию у здания Переславской ЦРБ на улице Свободы, больничный двор отделения Ростовской ЦРБ в поселке Петровское. В Тутаеве отремонтируем территорию, прилегающую к стационару. Важно, чтобы комфортными были не только кабинеты и палаты, но и пространство вокруг медицинских учреждений. Это удобство для пациентов, их близких и медицинских работников».

Как рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, системная работа по благоустройству пространств у медицинских учреждений ведется с 2023 года. За это время благоустроены участки территорий 24 медицинских организаций. Положительные изменения отмечают и пациенты, и сотрудники больниц.

«Чистая, комфортная, безопасная и благоустроенная территория больницы повышает доверие к медицинской организации и снимает напряженность пациента еще до того, как он переступит порог приемного отделения, – сказала Мария Можейко. – Порядок снаружи и внутри лечебных учреждений напрямую работает на главную цель здравоохранения, поставленную Президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – скорейшее выздоровление людей».

Территория у госпиталя ветеранов войн, структурного подразделения Областной клинической больницы, стала первым сданным в этом году объектом.

«Госпиталь ветеранов войн уже не первый раз участвует в проекте благоустройства внутрибольничных территорий, – рассказал главный врач Областной клинической больницы Михаил Осипов. – В прошлом году благодаря поддержке губернатора новый облик и функционал обрели парковочная площадка и часть дороги у центрального входа, там, где оставляют машины пациенты госпиталя и приезжающие к ним посетители. В этом году появилась возможность привести в порядок и парковочную зону для служебного и спецтранспорта. Это весомый вклад в работу по обновлению нашего структурного подразделении».

В прошлом году в рамках проекта отремонтированы территории Рыбинской больницы №1, Переславской и Борисоглебской центральных районных больниц, Бурмакинского отделения Некрасовской ЦРБ и у здания Ярославского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.