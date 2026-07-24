Участники программы «Герои Ярославии» сдали итоговые экзамены, защитили проекты

Каждая представленная на защите проектов работа является готовым управленческим решением. Фото: Правительство Ярославской области.

В ближайшее время всем им будут вручены дипломы о профессиональной переподготовке.

«Участники программы «Герои Ярославии» завершили обучение, успешно сдали итоговые экзамены и защитили свои проекты, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – За этот год вместе с наставниками и экспертами они проделали большую работу. Самое главное, что все проекты имеют практическую направленность и предлагают конкретные решения для развития Ярославской области. Поздравляю участников программы с успешной защитой проектов! Желаю, чтобы представленные идеи нашли практическое применение, а знания и опыт, полученные во время обучения, помогли в дальнейшей работе на благо Ярославской области».

Участники освоили теоретическую базу, а благодаря практико-ориентированным занятиям и мастер-классам от успешных руководителей разного уровня – прикладные навыки в области государственной политики, экономики, финансов, а также регионального и муниципального управления.

«Участники программы прошли восемь образовательных сессий, плюс было организовано межмодульное взаимодействие, в том числе и в рамках стажировок под руководством наставников, – рассказала директор академии имени Н.П. Пастухова Томского государственного университета Татьяна Федосеева. – Каждый новый образовательный модуль завершался тестированием, поэтому контроль и мониторинг приобретаемых знаний был организован на серьезном уровне».

Вторым этапом квалификационных испытаний стала защита индивидуальных проектов. На протяжении года участники разрабатывали их совместно с кураторами и наставниками. Каждая представленная работа является готовым управленческим решением.

Значительная часть инициатив была направлена на совершенствование системы безопасности региона. В ходе защиты рассматривались проекты разного масштаба, от организации пунктов временного размещения до внедрения интеллектуальных систем контроля доступа в многоквартирные дома и интеграции комплексных решений по защите крупных социальных объектов области.

Два проекта были посвящены развитию туристической привлекательности. Артем Царев разработал концепцию бизнес-модели социального исторического проекта «Ладья Ярослава» с опорой на историческую составляющую и патриотическое воспитание. Олег Кузьмин переосмыслил и масштабировал взгляд на брендинг Гаврилов-Яма. Ряд проектов касался благоустройства территорий, контроля за соблюдением грузоперевозок, решений для использования БПЛА в качестве средств городской мобильности и других вопросов. Иван Демидов представил свой взгляд на возможное вовлечение молодежи в институты гражданского участия и электоральный процесс.

«Чтобы вовлечь молодежь в электоральный процесс, нужно показать политическую структуру изнутри, – рассказал депутат Ярославской областной Думы Иван Демидов. – Выбор ребят решает многое. Нужно дать молодым людям возможности для развития в политической сфере, выделять лидеров общественного мнения. В целом здорово, что в нашем регионе реализуется такая программа, как «Герои Ярославии», а участникам СВО уделяется особое внимание. Наш Президент назвал участников спецоперации подлинной элитой России, но элитой мало называться, этому определению нужно соответствовать. Именно поэтому нашим бойцам важно получить знания и навыки, которые в дальнейшем помогут им решать задачи государственного значения».

Отдельный блок проектов посвящен реабилитации возвращающихся участников СВО. Экспертному жюри представили также работы, посвященные сохранению исторической памяти, развитию добровольчества.

После обучения участники программы «Герои Ярославии» продолжат служить Родине на ответственных постах, в том числе в сфере государственного и муниципального управления.

Справка

Программа «Герои Ярославии» стартовала в 2025 году по инициативе главы региона Михаила Евраева с конкурсного отбора, вовлечены в него были без малого 300 участников и ветеранов СВО. Более 30 финалистов стали участниками образовательного курса по направлению «Государственное и муниципальное управление».