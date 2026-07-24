Более километра теплосетей заменили в Переславле-Залесском

Параллельно Переславль-Залесский создает туристско-рекреационного парка у Плещеева озера. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об обновлении коммуникаций в исторической части Переславля-Залесского. Замена изношенных трубопроводов стала значимым этапом в подготовке к благоустройству новой пешеходной зоны.

«Основной объем работ по концессионному соглашению пришелся на 2025 год. На улицах Валовое кольцо и Садовой мы демонтировали теплосети 1988 года постройки. Прежние трубопроводы были изношены, и на их месте проложили современные, новые общей протяженностью почти 1,2 километра, – сообщил Михаил Евраев. – Так удалось в десять раз сократить потери теплоносителя. Это не только колоссальная экономия ресурсов, но и принципиально новое качество жизни: решение значительно повышает надежность теплоснабжения и сводит к минимуму риск аварийных отключений зимой. Мы полностью уходим от латания дыр в пользу долгосрочных инженерных решений. Поэтому работы продолжаются и в этом году, замена трубопроводов идет еще на 12 участках Переславля, чтобы тепло без сбоев пришло в каждый дом».

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, благоустройство пешеходной зоны развернется на улице Садовой (на участке от Проездной до Валового кольца). Здесь будет реализована программа «Чистое небо»: все воздушные линии электропередачи спрячут под землю в кабельные каналы.

Работы ведутся в историческом центре, поэтому проект проходит строгую государственную историко-культурную экспертизу. Для обеспечения сохранности памятников заключен контракт с государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Научно-производственный центр по охране памятников».

Параллельно Переславль-Залесский реализует крупный инфраструктурный проект – создание туристско-рекреационного парка у Плещеева озера. Работы на улице Плещеевской уже завершены, на очереди – улицы Депутатская и Правая Набережная.

Сейчас на набережной идет подготовка основания: рабочие вынимают грунт, укладывают песчано-щебеночную смесь, устанавливают бордюры и заливают армированную бетонную плиту под плитку.

Сэкономленные в ходе торгов 9,2 млн рублей город направит на дополнительные улучшения Правой Набережной – там установят чугунные столбики, которые эстетично отделят пешеходную зону от проезжей части.

Полностью завершить все работы планируется в сентябре.