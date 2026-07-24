В Иванове насмерть сбили пенсионерку. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове под колесами "Газели" погибла 77-летняя пенсионерка.

ДТП произошло утром 23 июля на закрытой территории дома-интерната на улице Благова. Машина, за рулем которой находился 32-летний мужчина, сдавала назад и водитель не увидел старушку.

"От полученных травм женщина скончалась на месте", - сказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

На водителя составили административные материала по статьям "Управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", "Управление транспортом в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении", "Управление транспортом водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения".

Прокуратура Фрунзенского района Иваново контролирует установление обстоятельств и причин ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.