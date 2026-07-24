Юным пациентам ярославской стоматологии лечат зубы во сне

В КБ №9 Ярославля детям лучат зубы под наркозом или с использованием седации. Фото: Правительство Ярославской области.

Современное оборудование, позволяющее лечить зубы с использованием общего наркоза и седации, начали использовать в детском стоматологическом кабинете КБ№9 Ярославля. Все манипуляции проходят без стресса для юного пациента, так как в это время он находится в состоянии медикаментозного сна или глубокого расслабления. Новые технологии применяют, когда требуется вылечить несколько зубов или ребенок очень боится врачей.

Аппарат, стоимость которого 1,3 миллиона рублей, использовали уже более 150 раз.

"Решение о выборе метода принимается врачами исключительно по клиническим показаниям. Седация — это медикаментозное расслабление с сохранением сознания, общий наркоз — глубокий медикаментозный сон, во время которого ребенок не чувствует боли и не испытывает психологического дискомфорта", — пояснил и. о. главного врача КБ №9 Олег Гужков.

Перед процедурой ребенок проходит обследование, а родители получают рекомендации по подготовке к процессу. Лечение проводится под постоянным контролем анестезиолога.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен