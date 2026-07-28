Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области..
Первые сообщения о жуткой аварии на проспекте Октября в Ярославле начали появляться в соцсетях около трех часов дня 28 июля.
Очевидцы сообщили, что желтый «ЯАвтобус» столкнулся с машиной и что на место прибыли автомобили экстренных служб.
Ситуацию спустя некоторое время прокомментировали в региональной госавтоинспекции.
«ДТП произошло в 14 час 45 минут в районе дома 82 на проспекте Октября в Ярославле. По предварительной информации, 23-летний водитель автобуса Volgabus врезался в стоящую «Газель»Ю которая опрокинулась на бетонную конструкцию», - сообщили там.
Водитель и три пассажира «Газели», а также два пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы.
На место выехал прокурор Ленинского района Ярославля Алексей Щербаков. В надзорном ведомстве сообщили дополнительные подробности аварии.
Прокуратура Ярославской области
Автобус принадлежит ООО «Первая пассажирская компания». По невыясненным пока причинам он въехал в припаркованный на обочине автомобиль.
Фото: Прокуратура Ярославской области..
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в областной прокуратуре.
Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.
Прокуратура Ярославской области