Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Ярославле

Автобус после аварии. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Первые сообщения о жуткой аварии на проспекте Октября в Ярославле начали появляться в соцсетях около трех часов дня 28 июля.

Очевидцы сообщили, что желтый «ЯАвтобус» столкнулся с машиной и что на место прибыли автомобили экстренных служб.

"Газель" от удара перевернулась. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

Ситуацию спустя некоторое время прокомментировали в региональной госавтоинспекции.

«ДТП произошло в 14 час 45 минут в районе дома 82 на проспекте Октября в Ярославле. По предварительной информации, 23-летний водитель автобуса Volgabus врезался в стоящую «Газель»Ю которая опрокинулась на бетонную конструкцию», - сообщили там.

Водитель и три пассажира «Газели», а также два пассажира автобуса Volgabus с травмами госпитализированы.

На место выехал прокурор Ленинского района Ярославля Алексей Щербаков. В надзорном ведомстве сообщили дополнительные подробности аварии.

"Газель" от удара отбросило на столб. Прокуратура Ярославской области

Автобус принадлежит ООО «Первая пассажирская компания». По невыясненным пока причинам он въехал в припаркованный на обочине автомобиль.

На месте работают правоохранители. Фото: Прокуратура Ярославской области..

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в областной прокуратуре.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.