В Ярославии прошло первое заседание корсовета по реализации приоритетных проектов

На первом заседании участники обсудили, с каких направлений начнется работа, и сформировали план на ближайшее время. Фото: Правительство Ярославской области.

Возглавил совет мэр Ярославля Артем Молчанов. В состав вошли представители власти, бизнеса, общественных организаций, депутаты.

«Главная задача совета – обеспечить координацию между всеми уровнями власти при реализации приоритетных проектов и контролировать их выполнение не по отчетам, а на местах. Это выезды на объекты, общение с жителями, оценка качества выполненных работ и оперативное решение возникающих вопросов, – отметил в социальных сетях Михаил Евраев. – Сегодня в регионе одновременно реализуем десятки важных проектов: это благоустройство дворов и общественных пространств, капитальный ремонт школ и детских садов, модернизация учреждений культуры, восстановление воинских захоронений и многие другие. Все они напрямую влияют на качество жизни людей, поэтому важно, чтобы каждый объект был выполнен качественно и в срок».

На первом заседании участники обсудили, с каких направлений начнется работа, и сформировали план на ближайшее время. Также было отмечено, что работа корсовета будет системной: планируется осуществлять не разовые проверки, а постоянное сопровождение приоритетных проектов, от начала и до их завершения.

Артем Молчанов подчеркнул, что в своей работе члены совета будут оценивать реализацию программ и проектов в тех или иных округах, ориентируясь не только на отчеты чиновников, но и на мнение местных жителей.

«Приоритетных проектов в Ярославской области достаточно много, как федерального уровня, так и инициированных непосредственно губернатором Михаилом Евраевым, – сказал Артем Молчанов. – Наша первоочередная задача сегодня – скоординировать их исполнение, увязать реализацию в единую систему, одним из обязательных факторов которой станет получение на территориях обратной связи, сбор мнений жителей «на земле», народная оценка проделанной работы и фиксация запросов на перспективу. Значит, рабочие группы поедут в муниципалитеты, будем говорить с людьми и прямо на местах, пока позволяет сезон, контролировать исполнение».