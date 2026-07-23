Молодые специалисты укрепляют кадровый потенциал больниц Ярославии

Оториноларинголог Нурислан Магомедов успешно завершил обучение в ординатуре, владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний лор-органов. Фото: Правительство Ярославской области.

«Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важная региональная и государственная задача, поставленная Президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – отметил Михаил Евраев. – В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения. Благодаря этому удалось привлечь в отрасль востребованные кадры. В прошлом году в наши лечебные учреждения после окончания обучения в медицинских вузах и колледжах на работу вышли 422 молодых специалиста. 35 приехали из других регионов, в их числе – медики из Краснодарского края, Ивановской, Московской и Вологодской областей, Республики Коми и ЛНР. Сейчас ярославские больницы готовятся принять новых специалистов: в рамках целевой подготовки обучение в вузах проходят 680 студентов и 157 ординаторов, еще 622 студента – в Ярославском медицинском колледже».

В этом году коллектив клинической больницы №3 Ярославля пополнили врачи, фельдшера и специалисты среднего звена. После завершения обучения и прохождения ординатуры они выбрали КБ №3 местом своего профессионального старта.

Особое внимание руководство больницы уделяет привлечению узкопрофильных специалистов. В этом году амбулаторно-поликлиническое и стационарное звено усилили два молодых врача.

Екатерина Калугина – дерматовенеролог. Ее компетенции включают диагностику и лечение широкого спектра заболеваний этого профиля, а также применение современных методик. Ее коллега оториноларинголог Нурислан Магомедов успешно завершил обучение в ординатуре, владеет современными методами диагностики и лечения заболеваний лор-органов, что позволяет пациентам получать высокотехнологичную помощь без длительных очередей.

«Молодые врачи приходят в ярославские больницы не просто на смену старшему поколению. Такая профессиональная преемственность – залог передачи бесценного опыта и быстрого внедрения передовых стандартов лечения в реальную практику», – отметила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Кроме того, к коллективу больницы присоединились фельдшер и две медицинские сестры. Фельдшер Мария Овчинникова проводит первичную диагностику пациентов и оказывает им неотложную помощь. Галимат Ильясова ассистирует врачу-оториноларингологу и проводит необходимые манипуляции. Анна Короткова помогает офтальмологам в проведении сложных диагностических процедур, закапывании, промывании и других манипуляциях, требующих ювелирной точности и заботы о пациенте.