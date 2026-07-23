В Ярославской области растет уровень трудоустройства участников СВО

С начала года в Ярославской области проведено две специализированные ярмарки вакансий, организованные для участников СВО. Фото: Правительство Ярославской области.

Так, государственной службой занятости населения региона ведется системная работа по нескольким направлениям, включая индивидуальное сопровождение ветеранов СВО, профессиональное обучение и прямое взаимодействие с работодателями.

«В регионе растет уровень трудоустройства участников СВО, – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Все больше ребят с передовой находят себя в мирной жизни и реализуют знания и навыки уже в гражданском секторе. За первое полугодие 2026-го нашли работу на 13% человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оказываем содействие в трудоустройстве ветеранам, которые возвращаются домой в Ярославскую область. Реализуем кадровую программу «Герои Ярославии», которая помогает бойцам занять достойное место в региональной экономике. Наша цель – вернуть защитников к полноценной жизни. Каждый, кто рисковал ради безопасности страны, должен быть уверен, что дома его ждет качественная и доступная помощь».

Каждый ветеран, возвращающийся домой в Ярославскую область, получает предложение о содействии в профессиональной деятельности. Благодаря такой проактивной работе установлено, что 75,9% участников СВО имеют работу. Для их трудоустройства на наиболее востребованные на рынке труда вакансии в рамках нацпроекта «Кадры» проводилось профессиональное обучение.

В 2026 году 43 участника СВО направлены на обучение профессиям «электросварщик ручной сварки», «сварщик дуговой сварки», «машинист крана», «тракторист», «повар», «машинист экскаватора», «управление беспилотными системами», «водитель транспортных средств категории «В» (в том числе по адаптивной программе для лиц с ОВЗ), «машинист котлов».

Всего на единой цифровой платформе «Работа России» в настоящее время размещены 83 программы для обучения участников СВО по нацпроекту «Кадры».

Государственной службой занятости населения Ярославской области также постоянно разрабатываются новые формы и методы подбора работы для ветеранов боевых действий. Так, совместно с госфондом «Защитники Отечества» организованы и проводятся профтуры на крупные предприятия региона. Во время таких мероприятий посетители могут посмотреть, чем конкретно придется заниматься в рабочее время, в каких условиях работать. С начала года проведено пять профтуров для участников СВО в организации АО «Стальмост», ООО «ТГК-2», ООО «ТМК» (Тутаев), ООО «ПолиЭР» (Переславль-Залесский) и Большесельский льнокомбинат. В мероприятиях приняли участие около 40 человек, многие из которых чуть позже были трудоустроены на эти предприятия.

«Сегодня в реестре кадрового центра «Работа России» для ветеранов боевых действий и членов их семей доступно более 1300 вакансий от 216 работодателей региона, – рассказала и.о. руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Татьяна Мардашова. – Ветераны боевых действий – постоянные участники ярмарок вакансий. Это отличный способ напрямую получить информацию о вакансиях, условиях труда, карьерных перспективах, пройти экспресс-собеседование и ознакомиться с деятельностью предприятий и организаций. Всего с начала года в Ярославской области проведено девять ярмарок вакансий, две из них – специализированные, организованные для участников СВО».

Особое внимание уделяется ветеранам боевых действий с инвалидностью. С начала года шесть участников СВО трудоустроены по программе субсидируемого найма. Для двух ветеранов оборудованы рабочие места за счет средств бюджета, размер субсидии может доходить до 200 тысяч рублей.

Также 129 участников СВО и членов их семей получили помощь по восстановлению здоровья за 6 месяцев этого года. Медицинская помощь этой категории пациентов оказывается во внеочередном порядке и включает бесплатные психологическую помощь, реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Работа организована в тесном взаимодействии министерства здравоохранения Ярославской области и филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Мы делаем все, чтобы вернуть участников СВО к здоровой жизни. Каждому защитнику Родины дома доступна качественная медицинская помощь, – сообщила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. – Это прямая задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным, которую мы решаем в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Наши врачи уже помогли восстановиться десяткам ребят, и эта работа продолжается. В этом году медицинскую реабилитацию уже прошли 19 участников СВО, а возможность отдохнуть и восполнить силы в санаториях вместе с семьями получили 110 человек (23 бойца и 87 их родных). Курс оздоровительных процедур направлен на лечение боевых травм, нормализацию соматического и психологического состояния».

В госпитале ветеранов войн, структурном подразделении Областной клинической больницы, проводятся комплексные медицинские осмотры участников СВО. Их осматривают и консультируют терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, уролог, проводятся диагностические лабораторно-инструментальные обследования. Скрининг выполняется в удобном формате – в течение одного дня.