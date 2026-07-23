В центре Ярославля организованы новые уличные пространства для молодежи

В ежедневное расписание интегрированы тренировки и мастер-классы, например, по боксу, мотоспорту, танцевальному спорту, шашкам и другим видам. Фото: Правительство Ярославской области.

В центральной части Ярославля стартовал региональный проект по вовлечению молодежи в спорт, добровольчество и другие направления молодежной политики.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В центральной части Ярославля стартует масштабный региональный проект, направленный на популяризацию спорта, здорового образа жизни и добровольчества среди молодого поколения, – отметил Михаил Евраев. – Ежедневно до конца августа для ребят будут бесплатно работать площадки в сквере на Советской площади у храма Ильи Пророка, у фонтана рядом со зданием правительства области со стороны улицы Андропова, в Демидовском сквере, где они смогут попробовать свои силы в разных видах спорта, продемонстрировать ловкость в интеллектуальных играх, узнать о деятельности волонтеров и даже потанцевать. Приходите и приглашайте своих одноклассников и однокурсников, гостей нашего региона».

Инфраструктурная сеть объединит площадки по широкому спектру направлений, включая как традиционные спортивные дисциплины, так и актуальные современные форматы. В ежедневное расписание интегрированы тренировки и мастер-классы, например, по боксу, всестилевому карате, восточному боевому единоборству (ВБЕ), роллер-спорту, мотоспорту, танцевальному спорту, шашкам и другим видам.

«Реализация подобных инициатив позволяет создать качественно новые условия для самореализации молодых людей непосредственно в городской среде, – сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – Мы делаем ставку на многофункциональность и максимальную доступность, чтобы каждый подросток или студент мог найти направление по душе, будь то интеллектуальные игры, классические единоборства или уличный спорт. Проект призван стать ключевой точкой притяжения для молодежи региона, рассказать о возможностях самореализации в регионе и с пользой провести время в каникулы».

Помимо спортивных мероприятий, подготовлены активности от учреждений молодежной политики и общественных объединений региона. Знакомство с брендом «Яро. Славно. Молодежно» и возможностями ярославской молодежной политики пройдет на площадках авторов экологических проектов, «Добро.Центра» Ярославля, АНБО «Верность» и «Академии будущего». Также свои мастер-классы проведут танцоры буги-вуги.

Программа проходит ежедневно с 18 до 21 часа. Подробный график активностей уже размещен в официальных сетях министерства спорта и министерства молодежной политики в ВК.