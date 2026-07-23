ПСБ предлагает Ярославским предпринимателям подключить онлайн-кассу за 1 рубль

ФОТО: ПСБ

Ключевая особенность предложения – банк предлагает не просто кассу, а сервис «под ключ»: доставка, установка и полная настройка кассы, регистрация в ФНС, подключение к эквайрингу, обучение персонала и сопровождение в течение года. Таким образом, клиент получает не просто устройство, а комплексное решение для своего бизнеса на срок от 15 до 36 месяцев.

Чтобы стать участником акции «Онлайн-касса за 1 рубль» бизнес клиента должен быть зарегистрирован в Ярославской области, а сам предприниматель не менее 6 месяцев до подключения зарегистрирован как юридическое лицо или ИП. Также важно, чтобы у клиента не было подключений по торговому эквайрингу или оборотов по нему как минимум последние 3 месяца до подключения.

– Мы понимаем, что для предпринимателя время и простота процессов очень важны. Поэтому ПСБ предлагает не просто низкую цену, а полноценный сервис «под ключ», который «снимает» документальные и технические барьеры. За 1 рубль предприниматель получает готовую к работе кассу, настроенную на месте или удаленно, помощь в обучении персонала и техническую поддержку. Наше предложение сокращает время выхода на продажи, снижает затраты на внедрение дополнительных цифровых сервисов и дает возможность сосредоточиться на главном – развитии бизнеса. Для ПСБ важно предлагать технологичные инструменты, которые способствуют росту бизнеса, – отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Акция действует до 12 апреля 2027 года. Количество оборудования по специальной цене – ограничено. Спешите подключиться!

* Акция «Онлайн-касса за 1 рубль» действует с 13.07.2026 по 12.04.2027 для юридических лиц и ИП, зарегистрированных и работающих в Ярославской области от 6 месяцев и более, без оборотов по торговому эквайрингу от 3 и более месяцев. Стоимость 1 рубль за фискальный накопитель фиксируется на период 15 или 36 месяцев. ПСБ производит установку, настройку и регистрацию контрольно-кассовой техники в ФНС, платформы оператора фискальных данных и программного обеспечения, а также техподдержку в течение 12 месяцев, далее 14590 рублей в год. Терминал является собственностью ПСБ. Количество оборудования ограничено. Для участия в акции необходимо: открыть расчетный счет в ПСБ, подключить тариф торгового эквайринга «Смарт ставка Плюс» или «Комбинированный», оплатить счет ООО «ПС Касса», предоставить согласие на обработку персональных данных. Информация актуальна на дату выхода публикации, условия могут измениться. Подробнее на сайте psbank.ru.

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